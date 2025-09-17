В расследовании того, кто нанес реальный ущерб полякам, по итогам раздутых провокаций Варшава вышла на себя же. Теперь официально: в дом на востоке страны попала ракета из F-16, а не беспилотник. Это признал министр - координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.

В эфире местного телеканала он подчеркнул: "Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная польским самолетом". Военные декларировали, что покроют нанесенный ущерб.

А вот реакции Запада на вопиющий факт дезинформации прямо в зале ООН так и не последовало.