Промышленный туризм - как в Фаниполе разводят осетровых и производят черную икру

Развитие регионов сейчас равно развитию страны, на этом делает важный акцент глава государства. Создание производств и перспективные проекты как драйвер. Как пример - элитная продукция аквакультуры. В Беларуси планируют построить 10 форелевых комплексов. Инициативу на себя берет Могилевская область, где формируется рыбный холдинг.

В Минской области в городе Фаниполь разводят осетровых и производят черную икру. Весь процесс может увидеть каждый. Такой туризм сейчас вызывает большой интерес у белорусов.

Элитная продукция белорусской аквакультуры и АПК, а также объект промышленного туризма. Узнаем где можно увидеть производство черной икры с дегустацией.

Чистая вода для осетровых

Постоянный шум от журчания воды и полное отсутствие запаха рыбы. На заводе в Фаниполе осетровые весом от 4 до 15 кг живут в оптимальных условиях для пресноводных.

Вода здесь проходит замкнутый цикл: сначала барабанные фильтры, затем биологическая очистка с помощью специальных бактерий, далее озонирование и насыщение кислородом.

Владимир Довгялло и осетровые news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62f275b8-b34c-46f3-889e-daa4c410501a/conversions/395f278e-f6a5-4564-8b15-9fb2d675e6e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62f275b8-b34c-46f3-889e-daa4c410501a/conversions/395f278e-f6a5-4564-8b15-9fb2d675e6e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62f275b8-b34c-46f3-889e-daa4c410501a/conversions/395f278e-f6a5-4564-8b15-9fb2d675e6e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62f275b8-b34c-46f3-889e-daa4c410501a/conversions/395f278e-f6a5-4564-8b15-9fb2d675e6e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Довгялло в аквакультуре 10 лет. За это время освоил все азы разведения осетровых: сам зарыблял комплекс, сам проводит УЗИ рыб и изучает икринки под микроскопом. Рыбоводство - непростая наука, получение же черной икры - целая философия.

Среди покупателей премиум-продукции из Фаниполя знатоки высокой кухни в России, Саудовской Аравии, Франции, других странах.

Как распознать оригинальную черную икру

Владимир Довгялло, директор мультипрофильной компании:

"Каждая икринка из каждой особи делится лезвием пополам в определенном месте. Для чего? Для того чтобы при правильной кратности определить, каким образом ядро икринки движется к стенке. Мы измеряем диаметр черной икры и расстояние от ядра к стенке сосуда. Вычисляем коэффициент поляризации - это коэффициент зрелости. По нему мы можем сформировать программу кормления и производственную программу".

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Во время экскурсий промышленные туристы могут и не запомнить всех нюансов, но они поймут главное: как отличить настоящую черную икру от имитации. А еще смогут продегустировать зернистый деликатес.

Качественный корм от БНБК

Корм для осетровых отечественного производства. Его делают на заводах БНБК в Пуховичском районе.

Павел Казакевич заместитель гендиректора по агропромышленному производству ЗАО "БНБК":

"Белорусская национальная биотехнологическая корпорация имеет в своем портфеле экструдированный корм для осетровых рыб. Тут есть минеральные и витаминные комплексы, а также пробиотические культуры, которые обеспечивают здоровье рыб. В виду специфики потребления осетром корма он должен быстро опускаться на дно".

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Школьные туры на завод по производству черной икры