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Промышленный туризм - как в Фаниполе разводят осетровых и производят черную икру
Развитие регионов сейчас равно развитию страны, на этом делает важный акцент глава государства. Создание производств и перспективные проекты как драйвер. Как пример - элитная продукция аквакультуры. В Беларуси планируют построить 10 форелевых комплексов. Инициативу на себя берет Могилевская область, где формируется рыбный холдинг.
В Минской области в городе Фаниполь разводят осетровых и производят черную икру. Весь процесс может увидеть каждый. Такой туризм сейчас вызывает большой интерес у белорусов.
Элитная продукция белорусской аквакультуры и АПК, а также объект промышленного туризма. Узнаем где можно увидеть производство черной икры с дегустацией.
Чистая вода для осетровых
Постоянный шум от журчания воды и полное отсутствие запаха рыбы. На заводе в Фаниполе осетровые весом от 4 до 15 кг живут в оптимальных условиях для пресноводных.
Вода здесь проходит замкнутый цикл: сначала барабанные фильтры, затем биологическая очистка с помощью специальных бактерий, далее озонирование и насыщение кислородом.
Владимир Довгялло в аквакультуре 10 лет. За это время освоил все азы разведения осетровых: сам зарыблял комплекс, сам проводит УЗИ рыб и изучает икринки под микроскопом. Рыбоводство - непростая наука, получение же черной икры - целая философия.
Среди покупателей премиум-продукции из Фаниполя знатоки высокой кухни в России, Саудовской Аравии, Франции, других странах.
Как распознать оригинальную черную икру
Владимир Довгялло, директор мультипрофильной компании:
"Каждая икринка из каждой особи делится лезвием пополам в определенном месте. Для чего? Для того чтобы при правильной кратности определить, каким образом ядро икринки движется к стенке. Мы измеряем диаметр черной икры и расстояние от ядра к стенке сосуда. Вычисляем коэффициент поляризации - это коэффициент зрелости. По нему мы можем сформировать программу кормления и производственную программу".
Во время экскурсий промышленные туристы могут и не запомнить всех нюансов, но они поймут главное: как отличить настоящую черную икру от имитации. А еще смогут продегустировать зернистый деликатес.
Качественный корм от БНБК
Корм для осетровых отечественного производства. Его делают на заводах БНБК в Пуховичском районе.
Павел Казакевич заместитель гендиректора по агропромышленному производству ЗАО "БНБК":
"Белорусская национальная биотехнологическая корпорация имеет в своем портфеле экструдированный корм для осетровых рыб. Тут есть минеральные и витаминные комплексы, а также пробиотические культуры, которые обеспечивают здоровье рыб. В виду специфики потребления осетром корма он должен быстро опускаться на дно".
Школьные туры на завод по производству черной икры
Уже с сентября на завод будут возить и школьные группы. Для детей упор на биологию и зоологию. Для тех же, кто не был в самом столичном городе-спутнике, есть возможность поближе ознакомиться с Фаниполем и во время прогулки, также узнать много нового и полезного. На фасадах некоторых его новостроек изображены краснокнижные насекомые и животные.