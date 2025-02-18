Производство впитывающих одноразовых пеленок стартовало в Могилеве

В Беларуси создана комфортная среда для поддержки и развития бизнеса. Это отметил помощник Президента - инспектор по Могилевской области Сергей Наливайко на запуске новой линии по производству впитывающих одноразовых пеленок на предприятии "БелЭмса" в Могилевском районе.

Предприятие с белорусско-турецким капиталом в составе СЭЗ "Могилев" вложило в выпуск новой продукции 1,5 млн евро. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 10 млн единиц продукции в месяц. Благодаря новой линии появилось 16 новых рабочих мест. Планируется, что продукция будет поставляться и на внутренний рынок, и на экспорт.

"Данное предприятие с 2011 года постепенно наращивает обороты. И это хороший пример. На сегодняшний день работают уже почти 500 человек. Это говорит о том, что очень аккуратно, даже осторожно инвесторы заходили, но их устраивает стабильность, устраивают условия, устраивает прозрачность, предсказуемость. Главное - чтобы инициатива была у инвесторов. А если есть какие-то трудности, то и местные органы власти, и республиканские готовы откликнуться, поддерживать. Единственное требование - чтобы инвесторы были прозрачными, законопослушными и социально ответственными", - заявил Сергей Наливайко.

Александр Колеснев, первый замдиректора предприятия "БелЭмса", рассказал, что, запуская это производство, хотели дать отечественному потребителю хорошее качество и самую первую цену на рынке. "И мы этого достигли. Наша новая продукция будет представлена во всех сетях под различными товарными марками, в том числе под брендами самих торговых сетей. Думаю, она найдет своего потребителя очень быстро", - высказал уверенность он.