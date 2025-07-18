Виктор Орбан допустил выход Венгрии из ЕС

Венгерский премьер допустил возможность выхода своей страны из ЕС. Виктор Орбан отметил: Евросоюз превратился из экономического союза в политический. Пока, по его словам, выгоды от членства в ЕС перевешивают потери, но ситуация ухудшается с каждым днем.

Из свежих опросов следует: в Германии люди все больше поддерживают оппозиционные партии, одна из которых - "Альтернатива для Германии". Во Франции за "Национальное движение" голосуют 40 % граждан. Австрийская партия свободы одержала победу в 2024 году. Число евроскептиков растет и в других странах, в том числе в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.