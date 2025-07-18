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Нелегкий хлебный путь жатвы 2025: аграрии Минской области убирают озимый ячмень
Сберечь каждый колос и убрать хлеб без потерь - такая задача стоит перед аграриями Минской области. В центральном регионе полевые работы находятся в активной фазе.
Более половины площадей с озимым ячменем уже убрано. Средняя урожайность этой культуры выше прошлогодней - почти 46 ц/га.
Темпы жатвы в 2025 году сдерживает неустойчивая и дождливая погода, поэтому аграрии максимально используют каждый погожий день, чтобы получить достойный результат.
Пошел по стопам отца и продолжил хлебную династию. Для Андрея Лукьянова эта уборочная - пятая в статусе главного агронома. После учебы в сельхозакадемии первым и единственным местом работы стал Пуховичский район.
Андрей Лукьянов, главный агроном сельхозпредприятия "Голоцк":
"Устраивают условия, дали квартиру и машину. Пятая уборочная - это самая сложная уборочная из-за того, что все созревает неравномерно, дожди способствуют этому".
Поля с зерном в агрокомплексе "Голоцк" занимают немалую площадь - 2 тыс. га. Посеяли, подкормили - все вовремя и строго по технологии. Урожай созревает хороший, но дождь и шквалистый ветер сдерживают темпы жатвы, порывов не выдерживают злаки. Поднять нужно каждый колос, сохранить каждое зерно.
У аграриев каждый погожий день на счету. А потому собирают злаковую культуру и сразу прессуют солому. Буквально через пару дней начнется следующий этап - землю начнут готовить к посеву рапса.
Комбайнеры работают на полную отдачу. Знают цену важной миссии. В помощь идет современная техника и зерносушильные комплексы.
Сергей Примаченко, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
"Технологически мы все в срок выполнили и максимально соблюдаем все требования согласно агротехническим технологиям, чтобы получить максимальный урожай. Мы сегодня настроили всех комбайнеров, все понимают ответственность и сложность, что мы даже будем применять в этом году ночную уборку".
За 30 лет работы на комбайне у Александра Расолько немало полевых побед. Ценят опытного специалиста за труд с полной самоотдачей и соседние районы, которым помогает в жатве.
Рядом с опытными специалистами - молодежь, которая выбирает АПК для сезонной работы.
Святослав Веретельник, машинист зерносушильного комплекса сельхозпредприятия "Голоцк":
"Чувствуется ответственность, потому что это все потом идет в потребление людей. И это частично зависит от нас".
В Минской области уже намолочено без малого 150 тыс. тон озимого ячменя - убрана половина площадей. Урожайность в 2025 году выше прошлогодней - почти 46 ц/га. И при благоприятном прогнозе от синоптиков обязательно будут новые рекорды жатвы 2025.