Последствия разгула стихии устраняют на Витебщине

Погода вносит коррективы не только в планы аграриев. От стихийных проявлений не застрахован никто. Последствия разгула стихии до сих пор устраняют в Витебском регионе. Напомним, что около недели назад там прошел мощный смерч - порывы ветра достигали 80 км/ч.

Ураган нанес серьезный ущерб. Больше всего пострадал Городокский район Витебщины. Сейчас основную часть аварийно-восстановительных работ завершили. В штатном режиме проходят мероприятия по благоустройству.

Разгул стихии прославил собаку из Городокского района на всю Беларусь. Видео с Белкой завирусилось в TikTok и мигом принесло ей популярность. Вот только хозяину было не до шуток. Жуткий ураган лишил того, что наживали непосильным трудом.

Антон Морожанов, пострадавший:

"У нас стоял сарай на три помещения. Его разнесло так, что мы решили его просто снести до основания и сделать снова, потому что восстановлению он не подлежал".

А Наталья Семкина из-за шуток природы осталась без крыши над головой в буквальном смысле слова. Сильный поток ветра снес кровлю. События того дня женщина помнит досконально.

В Витебской области более остальных пострадал Городокский район. 58 населенных пунктов остались без света. Работы вели 29 бригад энергетиков. Освещение восстановили в течение первых часов. Аварийные работы вели на протяжении недели.

Ирина Полякова, председатель Городокского райисполкома:

"Более тысячи человек были задействованы. Работы по уборке и благоустройству не прекращаются ни на один день. У нас всего пострадало более 100 строений".