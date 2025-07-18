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Последствия разгула стихии устраняют на Витебщине
Погода вносит коррективы не только в планы аграриев. От стихийных проявлений не застрахован никто. Последствия разгула стихии до сих пор устраняют в Витебском регионе. Напомним, что около недели назад там прошел мощный смерч - порывы ветра достигали 80 км/ч.
Ураган нанес серьезный ущерб. Больше всего пострадал Городокский район Витебщины. Сейчас основную часть аварийно-восстановительных работ завершили. В штатном режиме проходят мероприятия по благоустройству.
Разгул стихии прославил собаку из Городокского района на всю Беларусь. Видео с Белкой завирусилось в TikTok и мигом принесло ей популярность. Вот только хозяину было не до шуток. Жуткий ураган лишил того, что наживали непосильным трудом.
Антон Морожанов, пострадавший:
"У нас стоял сарай на три помещения. Его разнесло так, что мы решили его просто снести до основания и сделать снова, потому что восстановлению он не подлежал".
А Наталья Семкина из-за шуток природы осталась без крыши над головой в буквальном смысле слова. Сильный поток ветра снес кровлю. События того дня женщина помнит досконально.
В Витебской области более остальных пострадал Городокский район. 58 населенных пунктов остались без света. Работы вели 29 бригад энергетиков. Освещение восстановили в течение первых часов. Аварийные работы вели на протяжении недели.
Ирина Полякова, председатель Городокского райисполкома:
"Более тысячи человек были задействованы. Работы по уборке и благоустройству не прекращаются ни на один день. У нас всего пострадало более 100 строений".
К слову, во время разгула стихии в агрогородке Вархи пострадало порядка 30 строений. Здесь проживают около 200 человек. Несколько десятков линий электропередач тоже были повреждены. Сколько времени понадобится на восстановление, сказать пока сложно, потому что ущерб причинен каждому, но у всех он неоднозначен. Но все специализированные ведомства и волонтеры обязательно приедут сюда для того, чтобы принять участие в районном субботнике.