Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2025 года

Уборка урожая в Беларуси в этом сезоне организована значительно лучше, чем в прошлые годы. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 июля на большом селекторном совещании по уборочной кампании.

Темы на повестке - кадры, готовность техники, сохранность зерна и кормов. Президент по-военному мобилизует всех для достижения максимального результата. Урожай прогнозируется на уровне 11 млн. тонн вместе с рапсом и кукурузой, что даже выше, чем в 2024 году. Но такая цифра требует жесткой кадровой и технологической дисциплины. Комитет госконтроля проконтролирует. Глава государства подробно разобрал ситуацию в каждой области, с каждым из губернаторов обсудив стратегию.

Уже традиция: перед стартом массовой уборки глава государства собирает всех онлайн и оффлайн, чтобы поговорить о проблемах, согласовать подходы и стратегию уборочной кампании.

На связи с Дворцом Независимости были все регионы страны - начиная от губернаторов, помощников и уполномоченных представителей Президента до руководителей ключевых региональных предприятий.

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Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Стоит задача обеспечить нестандартную организацию труда, чтобы провести заготовку кормов и своевременную уборку зерновых прежде всего. Сделать это надо очень быстро, несмотря на те погодные условия, которые складываются. Сегодня нам стоит решить, где мы справляемся, а где не успеваем, существующие недочеты оперативно устранить. Техническая готовность всего уборочного комплекса на первом месте".

Год как никогда в Беларуси сырой. Затяжные дожди, град, где-то (особенно на севере страны) техника не может зайти в поля. Тем не менее Президент ориентирует: никаких скидок на погоду не будет - нельзя ждать, сушить зерно в поле. Надо досушивать на зернокомплексах. Александр Лукашенко сейчас постоянно в полях - видит ситуацию и по зерновым, и по той же картошке.

"Я поздно вечером проехал по типичным для Беларуси полям и знаю обстановку. Больше всего меня беспокоит, чтобы фитофтора картошку не съела. Посмотрите. Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, в марте-апреле, что нам картошки не хватило. Нужно обработать картофель, уход должен быть. По остальным пропашным культурам я не вижу никаких проблем. По зерну наиболее опасно там, где произошли серьезные полегания. А это, как вы понимаете, создает парниковый эффект, и начинает расти трава. Прорастает трава - и мы не сможем потом поднять этот урожай зерна, хотя он в этом году неплохой", - обратил внимание Александр Лукашенко на особо проблемные моменты.

Президент посоветовал аграриям не расслабляться, не ждать и не сушить зерно в полях. По его словам, надо вовремя убирать урожай и досушивать.

"Главное, чтобы не было потерь. Погода будет все время такая: дождь, сухо, солнечно, дождь. Такого года еще на нашей памяти не было. Год неплохой для сельхозкультур и для животных. Техники хватает, не хватает только дисциплины и организованности", - заявил белорусский лидер.

Проблемы от кампании к кампании по сути одни и те же, только вопрос в масштабе. Но учитывая жим Президента и знаменитое "лучше воевать в поле, чем…", таких фактов становится глобально меньше.

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"Я попрошу министра внутренних дел до конца сентября поручить горрайисполкомам, чтобы они полностью перешли в подчинение местных органов власти. Что я имею в виду? Пускай председатели райисполкомов выполняют то, что скажут руководители на местах. Я имею в виду дисциплину, организацию, кроме одного - воровства. Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку", - сказал глава государства.

Один из первых докладчиков - глава Комитета госконтроля. Василий Герасимов всегда найдет за что зацепиться. Сегодня покритиковал Витебскую область и план министра сельского хозяйства. Но Президент попросил видеть ситуацию глобально и не цепляться за мелкие недоработки, уж тем более, если их можно быстро устранить.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:

"Отдельные облисполкомы накануне селекторного совещания решили кадровый дефицит элементарно просто. Райисполкомы Витебской области отчитались Левковичу Сергею Викторовичу, первому замгубернатора, о том, что все комбайны укомплектованы. Он, в свою очередь, запретил давать любую информацию Комитету госконтроля. Вместе с тем в области не хватало 615 механизаторов, из которых на 14 июля прибыло лишь 168 (это пятая часть), в том числе комбайнеров 43 (это 30 %)".

"Наталья Ивановна, сегодня-завтра разберитесь, где и что было, и доложите мне. Ну, ясно, не дали информацию какому-то областному руководителю. Там есть губернатор, вот он говорит: "Неправда". Ну, а вы к губернатору обратились?" - отметил Александр Лукашенко.

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"Я информацию взял, но некоторые думают, что если они будут что-то скрывать, ситуация в области улучшится. Я информацию найду в любом случае", - ответил Василий Герасимов.

"Неисправность неисправности (я уже вам приводил пример) рознь. Может быть, какая-то шестеренка не вовремя пришла... Готов комбайн? Не готов, но это мелочь. При оценке нужно видеть объем, масштаб недоработок", - обратился Президент к председателю Комитета госконтроля.

По словам главы государства, к проверкам нужно подходить максимально аккуратно. Все должно быть честно, объективно и справедливо. Александр Лукашенко поручил Василию Герасимову передать сотрудникам КГК следовать именно таким принципам.

Государство многие вопросы решило - и с топливом, и с техникой. Теперь все в руках тех, кто на местах, начиная от качества заготовки кормов, их сохранности (все это - здоровье животных, молоко, мясо), своевременной уборки зерна, состояния техники, оперативного устранения поломок - прописные истины, но человеческий фактор решающий.

"Если мы не хотим воевать, давайте будем работать. Давайте будем воевать в мирном труде, убирая хлеб. Да, тяжело, да, сложно, когда было легко? То, что не хватает механизаторов, ну так надо разобраться, у нас все уполномоченные сидят. Почему не хватает механизаторов? Мы же ведь договаривались. Что такое 300 человек на страну? Ничего! Вот надо к ответственности привлечь того, кто виноват. Почему не сделано? А если копнуть хорошенько, так может где-то и ваши ошиблись люди. То есть надо очень аккуратно к этим проверкам подходить, ибо мы руководителей нижестоящих органов загоним под плинтус, и они будут молчать. Все должно быть честно и объективно. Все должно быть справедливо", - сказал глава государства.

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"То, что они не дорабатывают, я с этим согласен. Объяснить погодой это нельзя. Погода не бывает плохой. Поэтому я вас прошу и передать Комитету госконтроля, работникам нашим на местах, чтобы они были очень аккуратными. Не надо ходить, рвать на себе рубашку и кричать, что я тут главный начальник. Главный начальник - руководитель района, области, города. Все остальные должны работать впристежку. Почему я вертикаль эту создавал? Чтобы милиция, КГБ, прокуратура были независимы от местных органов власти, чтобы они в обнимку не ездили и не повторяли их ошибки", - сказал белорусский лидер.

Массовая уборка в среднем в 2025 году смещается на неделю-полторы из-за погодных условий. Дальше по прогнозу тоже ливни. Тем не менее, год для культур очень даже неплохой. Если во всех смыслах, по технологии в Беларуси должны собрать на 300 тыс. тонн урожая больше, чем в 2024 году.

"Сегодня, по прошествии нескольких дней, что мы убираем по всей стране, вы уверены, что мы столько соберем?", - уточнил глава государства.

"Такой прогноз делать очень преждевременно...", - начал министр сельского хозяйства Юрий Горлов.

"Короче, не знаете! Не забалтывайте проблему! Вы над этим не думали, не знаете и ответить на это не можете! Я считаю, что мы 11 млн т не получим, исходя из всех факторов", - прервал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6db269d9-2ae3-4cd2-b0e0-ae521118edb1/conversions/0327ecfa-3dee-4254-9adf-ab4ab6f2dd26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6db269d9-2ae3-4cd2-b0e0-ae521118edb1/conversions/0327ecfa-3dee-4254-9adf-ab4ab6f2dd26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6db269d9-2ae3-4cd2-b0e0-ae521118edb1/conversions/0327ecfa-3dee-4254-9adf-ab4ab6f2dd26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6db269d9-2ae3-4cd2-b0e0-ae521118edb1/conversions/0327ecfa-3dee-4254-9adf-ab4ab6f2dd26-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко

По словам Президента, Юрий Горлов как глава Минсельхозпрода должен чувствовать сам, удастся ли собрать такой урожай.

"Как минимум, мы возьмем больше прошлого года, это однозначно. Колосовых культур возьмем на 0,5 млн больше тонн. Для проведения работ по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях республики имеется 7 тыс. зерноуборочных комбайнов. Их готовность на сегодняшний день составляет 97 %", - сказал Юрий Горлов.

"Я думаю, наша милиция сверит эти данные при прохождении. Техосмотр делаем, посмотрели в бухгалтерии, сколько в хозяйстве комбайнов, а сколько на линейке готовности столько. Если минус два комбайна, где они. Я думаю, вы мне это доложите точнее, чем министр сельского хозяйства", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обсудил проблемы и текущие вопросы с каждым из губернаторов. Витебской области всегда больше внимания - зона рискованного земледелия, север страны. Обычно так говорят про земли региона. Хотя там по поручению Президента вместе с учеными было принято столько решений, чтобы подобрать культуру и животноводство поднять! Президент пообещал отдельный разговор по ситуации в регионе. По настроению губернатора Александра Субботина было видно - штампы про область его задевают, ровно как и резкие высказывания главы КГК.

Как доложил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, в активную стадию уборочная кампания в регионе войдет на следующей неделе, все предприятия АПК нацелены на результат.

Глава региона, в частности, рассказал о готовности зерносушильных комплексов.

"199 у нас имеется, готовы уже к работе 177, это 90 %. Работы эти продолжаются. Пропускная способность имеющихся зерносушильных комплексов в два раза превышает возможности намолота зерна имеющимися комбайнами", - отметил он.

Александр Лукашенко в связи с этим уточнил: "То есть то, что вы не отремонтировали в соседнем хозяйстве, вы откуда-то с другого хозяйства повезете зерно, там, где отремонтирован зерносушильный комплекс?"

Александр Субботин рассказал, что такая переброска просчитана с минимальными затратами.

"Мы максимально рачительно подходим, чтобы минимальные были переброски зерна, минимальные переброски кормов", - пояснил он.

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Президент отметил, что хоть мощности зерносушилок и больше, как заверяет руководитель области, нужно учитывать и транспортные затраты, если возить зерно на доработку в другие хозяйства.

"Если есть зерносушилка, ее надо отремонтировать и сушить зерно. Тем более такой сырой год. Нельзя сушить зерно в поле. Потеряем все", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что комплексно состояние дел в сельском хозяйстве Витебской области еще предстоит оценить на отдельном совещании. В том числе речь пойдет о недоработках, которые озвучиваются контролирующими органами.

На юге страны уже год руководит промышленник Петр Пархомчик. Регион в силу расположения всегда начинает и заканчивает уборку первым. Где-то экипажи надо будет перебросить, чтобы помочь другим областям.

"Нет каких-то серьезных проблем. Практически все вопросы, включая кадровые, решены. Мы для уборки урожая привлекли 334 механизатора, в том числе 234 комбайнера. Все они приступили к работе. Это люди Брестской области, с разных предприятий, которые практически системно участвуют в уборке урожая", - отметил Петр Пархомчик.

"Хотелось бы, чтобы вы этих людей после уборки не забыли", - поручил глава государства, имея в виду необходимость по итогам уборочной поощрить привлекаемых работников.

В целом же, заявил Александр Лукашенко, по Брестской области особых проблем он не видит.

Если в Брестской области к уборке подключилось МЧС, то на западе, в Гродненской, учащиеся ссузов. Вот им и сразу практика в полях, в самую горячую пору. Во главе области - генерал Юрий Караев. У него там, начиная с дисциплины, все по-военному.

Рассказывая о том, как обстоят дела с жатвой в Гродненской области, председатель облисполкома Юрий Караев отметил, что озимые в регионе чувствуют себя немного хуже, чем яровые культуры. Урожайность рапса составляет 39 ц/га, зерновых - 51 ц/га.

Председатель Гродненского облисполкома отметил, что в регионе особое внимание уделяется борьбе с воровством.

"Боремся по всем направлениям. Конечно, там, где механизатора поймали с 20 литрами окрашенного топлива, мы с милицией так решаем, чтобы он продолжал работать. А, конечно же, уголовное дело или административное (по размеру) возбуждено, и он ответит за это", - сказал Юрий Караев.

Александр Лукашенко поинтересовался, какие еще выявляются проблемы в ходе уборочной кампании.

"То, что совершенно справедливо госконтроль выявил в Свислочском районе по некачественной заготовке кормов, конечно, это пожертвовал председатель того хозяйства качеством в угоду тому, чтобы, как говорится, показатели доложить. Вовремя его поправили и на его примере всех остальных, что качеством жертвовать недопустимо", - сказал Юрий Караев.

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Он добавил, что все вопросы с жатвой в регионе разбираются на уровне области и решаются в штатном режиме.

Самая большая по территории - Минская область. У нее всегда больший результат в общем весе каравая. Глава региона хоть и не аграрий, но справляется. По крайней мере, сегодня в адрес Президента каких-то просьб от него не звучало.

О готовности к жатве в Минской области, ходе заготовки кормов, наличии кадровых ресурсов и прогнозах на урожай доложил председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко. Глава области подчеркнул, что центральный регион готов к уборочной кампании и уже к ней.

А вот кто назвал ритику Василия Герасимова справедливой, так это губернатор Гомельской области. Недоработки были и по кадрам, и по технике. В регионе ключевое предприятие "Гомсельмаш". Глава государства спросил и о ситуации там.

В Гомельской области в этом году планируют собрать с учетом кукурузы более 1,4 млн т зерна, проинформировал во время совещания глава региона Иван Крупко.

Отдельно Президент поинтересовался ситуацией на "Гомсельмаше". На этот счет Иван Крупко доложил о работе по продвижению техники на внешние рынки - не только в Россию, но и другие страны.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ни в коем случае нельзя ослаблять напряжение в этом плане. Надо активно выходить на разные рынки, в том числе стран Африки.

"Внутренний рынок никогда не решал проблему ни для МАЗа, ни для МТЗ, ни для "Гомсельмаша". Мы всегда больше продавали", - сказал глава государства.

Президент не скрывает ситуацию в Витебской и Могилевской областях - он видит больше. На Могилевщине - как пример для всей страны - сейчас реализуется много проектов по линии АПК. Спрос Президент не снимает и за инвестпроекты.

О полевых работах в регионе доложил и председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. По его словам, хозяйствами уже убрано 67 % от общей площади озимого ячменя. Валовый сбор ожидается на 30 % выше прошлогоднего.

"Выборочно приступили к уборке озимого рапса, тереблению льна, одновременно ведем заготовку травяных кормов. К массовой уборке зерновых и зернобобовых культур приступим через 7-10 дней", - рассказал Анатолий Исаченко.

Председатель Могилевского облисполкома высказался и по проблемным вопросам. В их числе готовность зерноуборочной техники и сушильных комплексов, наличие у техники техосмотра.

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Александр Лукашенко поинтересовался, запущен ли в работу модернизированный недавно комбикормовый завод в Шклове. Этой работой занималось Управление делами Президента, в чьем ведении находится предприятие.

"Он уже принял первые 2 тыс. т зерна, уже сушит", - ответил Анатолий Исаченко.

Здесь же, отметил председатель облисполкома, приводят в порядок местный льнозавод и сельхозтехнику - важное звено для сельского хозяйства.

Глава государства напомнил о своем требовании, что завод должен работать и в интересах других сельхозпредприятий, а не только подчиненных Управлению делами Президента.

Заслушав все доклады, Президент подвед итог - ситуация с уборкой в этом году значительно лучше, чем во времена прошлых кампаний.

"Но все портят конкретные недостатки, на которые в том числе указывали в ходе селекторного совещания председатель КГК и глава Минсельхозпрода. Не должно быть этих мелочей, проволочек, бюрократизма. Конкретно по-военному надо решать все задачи. Время, мужики, такое. И мы его не переделаем, это время. Поэтому должно быть четко, понятно. Как у нас в Гродненской, Минской или в Брестской областях. Что касается отстающих областей, то Витебску я сказал, но и в Гомельской области проблем немало. Не хотел бы, чтобы эти проблемы были и в Могилевской области", - подчеркнул белорусский лидер.

"Разговоров о недостатке кадров вообще быть не должно после нашего прошлогоднего обсуждения этой проблемы. Мы тогда договорились, что за зиму вы решите вопросы с кадрами. Если у вас "не доехал кто-то", это значит, мы прошлепали этот вопрос", - заявил глава государства.

"Надо сделать так, чтобы люди, которые бросили село и уехали в город, - по-хорошему с ними договориться, - чтобы они в трудные минуты помогали. Особенно механизаторы на комбайнах. Это штучные (специалисты. - Прим. Ред.), не каждому комбайн доверишь. Поэтому горожан надо задействовать, как только можно, но и мы к ним должны по-человечески относиться и помогать. Этих людей нельзя забывать никогда в течение года, а не только тогда, когда они нам нужны", - ориентирует глава государства.

Буквально по пунктам Александр Лукашенко еще раз прошелся по самым болевым точкам, от которых зависит общий результат кампании - это и кадры, и помощь механизированных отрядов в пахоте и заготовке кормов. Напомнил Президент и про ответственность за потери урожая.

Глава государства предупредил еще раз про технологии и дисциплину. И как всегда - поощрить, не обойти вниманием главных героев страны.

Адресные ц/у прозвучали отдельно для уполномоченных представителей Президента в регионах.

2,5 часа шел разговор. Глобально это стратегия продовольственной безопасности, чтобы у нас всего хватало и впредь не получилось как в этом году с картофелем.