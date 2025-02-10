"Великий камень" стал площадкой для проведения семинара - совещания депутатов Палаты представителей

Как реализуется экспортный и инвестиционный потенциал нашей страны на примере индустриального парка "Великий камень". 12 февраля он стал площадкой для проведения семинара - совещания депутатов Палаты представителей. Ежегодно "Великий камень" в среднем прирастает на 20 резидентов. В 2025-м уже 2 новичка (один в области станкостроения, вторая компания в сфере научных исследований и разработок систем энергосбережения). Выручка резидентов растет. За прошлый год она увеличилась на 40 %.

Официальным днем рождения парка считается 12 мая 2015 года, когда площадку посетили два лидера: Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. В 2025 году "Великий камень" будет праздновать свое 10-летие. И за это время удалось достичь огромных результатов.

В парке прописаны 144 резидента из 14 стран. Солидный объем вложенных инвестиций - больше 940 млн долларов, создано больше 3 тыс. рабочих мест.

К 2030 году здесь будет уже 270 резидентов. Объем инвестиций - 1,5 млрд долларов. Экспорт товаров и услуг - полмиллиарда, 11 тыс. рабочих мест. И мы сообща идем к достижению этих глобальных целей.

"Великий камень" - жемчужина Шелкового пути, крупнейший проект Поднебесной за ее пределами. И настоящая территория инноваций. Здесь есть все: машины, электроника, беспилотники, а еще очень прочное стекло для всех видов наземного транспорта.

Бизнес совсем не хрупкий. Компания чувствует себя на рынке уверенно. Ведь с их стеклами колесят автобусы, троллейбусы, грузовики и тракторы по всему Союзному государству и по многим странам ЕАЭС. В планах также освоение азиатского вектора и выпуск новых видов продукции.

Свой путь компания начала в Могилеве, но решили расширяться и переехали в "Великий камень". Главный плюс - даже не географическое положение, а преференции, которые предоставляет парк. Пожалуй, сама заметная - освобождение от налога на прибыль на 10 лет. Все для того, чтобы предприятия развивались и начинали быстрее приносить стране экономическую пользу.

А еще 15 лет назад на этом месте не было даже коммуникаций - только лес и болото. Сегодня это десятки километров дорог и тысячи квадратных метров производственных площадей. А еще выставочные центры, гостиницы и склады. Все для создания новых предприятий.

О том, как развивается не только индустриальный парк, но и свободные экономические зоны по всей стране, рассказали депутатам. Создание в Беларуси благоприятного инвестклимата - тоже их заслуга. С этой целью в прошлом году ратифицировано 16 международных документов. А еще вступил в силу профильный закон об инвестициях. И хоть прошло совсем немного времени, уже видна деловая активность.

"Несколько было новелл, которые пошли в жизнь, в первую очередь это обновленные инвестиционные договоры. В их рамках мы предложили инвесторам возможность специального инвестдоговора, это гарантия выкупа государством созданной продукции в рамках импортозамещающих проектов, также возможность компенсации инфраструктуры при строительстве инвестором самостоятельно, например, дорожной, энергетической инфраструктуры. Сегодня, по прошествии небольшого количества времени, у нас в проработке таких 3 проекта, один уже высокой степени готовности в Гродненском регионе, пока не буду называть. Надеемся, что в ближайшее время такой договор будет заключен", - поделился Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси.

Нужно всегда начинать с малого. Например, инициатива "Один район - один проект". В некоторых случаях местные власти долго не могли определиться, на что делать ставку и какие производства запускать. Сегодня в отдельных регионах сразу по 4 проекта. И это огромный вклад в местные бюджеты.

"Программа "Один район - один проект" вышла чуть шире, она уже реализуется как региональная инициатива, в том числе с применением новых подходов, с привлечением успешных людей в бизнесе для реализации проектов на своей малой родине. И сегодня получена для депутатов хорошая информация, из Министерства экономики - направления реализации вот таких инвестиционных проектов. Это тоже сфера приложения усилий наших депутатов", - заявил Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси.