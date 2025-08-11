Грозовой фронт - спасатели ликвидируют последствия непогоды

Спасатели ликвидируют последствия грозового фронта. 10 августа из-за сильного ветра - до 23 м/с - в Гродненской области зафиксировано 18 случаев упавших деревьев, которые перекрыли автодороги.

В Дятловском районе ствол упал на частный жилой дом: строение не повреждено, люди не пострадали.

В Волковысском районе повреждены кровли двух частных домов и одного из сельхозпредприятий.

Для устранения последствий непогоды в регионе было задействовано 20 единиц техники МЧС и 54 спасателя. На распиловку и уборку деревьев спасатели также работали в Брестской области и Минске.