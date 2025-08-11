Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси намолочено более 5 млн т зерна вместе с рапсом

Белорусский каравай уже весит 5 млн 321 тыс. т с учетом рапса.

В лидерах три области-миллионера - Брестская, Минская и Гродненская.

На счету Гомельской области намолочено 631 тыс. т зерна, Могилевской - 619 тыс. т, Витебской - 429 тыс. т.

С 46 % площадей еще предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы), гречихи и проса по всей стране. Параллельно в Брестской области начали сев озимого рапса.

