3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
В Беларуси намолочено более 5 млн т зерна вместе с рапсом
Автор:Редакция news.by
Белорусский каравай уже весит 5 млн 321 тыс. т с учетом рапса.
В лидерах три области-миллионера - Брестская, Минская и Гродненская.
На счету Гомельской области намолочено 631 тыс. т зерна, Могилевской - 619 тыс. т, Витебской - 429 тыс. т.
С 46 % площадей еще предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы), гречихи и проса по всей стране. Параллельно в Брестской области начали сев озимого рапса.