В Беларуси намолочено более 5 млн т зерна вместе с рапсом

Белорусский каравай уже весит 5 млн 321 тыс. т с учетом рапса.

В лидерах три области-миллионера - Брестская, Минская и Гродненская.

На счету Гомельской области намолочено 631 тыс. т зерна, Могилевской - 619 тыс. т, Витебской - 429 тыс. т.