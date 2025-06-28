Работа на солнечных батареях. ЗАО "Атлант" представил новинку - холодильники для африканского рынка

За 10 лет взаимный товарооборот стран ЕАЭС вырос более чем в два раза, а объем внешней торговли - на 37 %. Страны все больше делают ставку не просто на торговлю, а на промышленную кооперацию, вместе решая вопросы технологического суверенитета. Белорусские предприятия реализуют множество проектов на пространстве союза, создавая сборочные производства с планами глубокой локализации.

Интеграция в рамках ЕАЭС - это реальная возможность для развития. Пример успешной кооперации - один из крупнейших белорусских производителей бытовой техники.

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Леонид Пинчук, заместитель гендиректора ЗАО "Атлант" по коммерческим вопросам: "Более 85 % нашей продукции идет на экспорт. Ключевые партнеры - Российская Федерация, Казахстан, Армения и Кыргызстан. В эти страны мы регулярно поставляем значительные объемы. Кроме того, сотрудничаем и с другими странами СНГ, например, с Узбекистаном, который для нас является крупным партнером. Поставки осуществляются и в другие республики постсоветского пространства".

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Отечественный завод, современное высокотехнологичное оборудование. Именно здесь, в цехах, были собраны и первые морозильные камеры медицинского назначения. Эксклюзивно? Несомненно. Прибыльно? Вполне. Но главное - это жизненно необходимо для республики, ведь такие разработки позволяют белорусскому здравоохранению обходиться без внешней поддержки.

"Представлен образец серийной продукции, разработанной по заказу нашего Министерства здравоохранения. Это морозильник для хранения компонентов крови - уникальная разработка с температурным режимом минус 40 градусов. Каждый раз при открытии двери фиксируются данные, что позволяет строго соблюдать температурный режим", - рассказал о новой разработке Леонид Пинчук.

Удерживать лидерские позиции помогает ставка на расширение географии поставок.

"Атлант" - качество, проверенное временем" - под этим слоганом предприятие живет и работает с 1959 года, не переставая следить за трендами, модными тенденциями и потребностями покупателей.



Так, завод представил новинку: лимитированную партию холодильников для африканского рынка. Эта техника не боится отключения электроэнергии - модель работает на солнечных батареях.

Промышленность - драйвер развития национальных экономик, а результат слаженной работы - стабильный экономический рост.

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Антон Елизаров, заместитель гендиректора ЗАО "Атлант" по закупкам и логистике: "Единое экономическое пространство предполагает общую экономическую территорию и единое таможенное пространство. Для грузов, поступающих с территории Евразийского экономического союза, это означает беспрепятственное движение, минимизацию рисков, связанных с бюрократическими формальностями, и отсутствие необходимости в таможенном оформлении".

К слову, продукт считается евразийским, если над ним работают как минимум три страны из евразийской "пятерки". Главная задача - создавать собственные разработки, чтобы заменить импорт. Каждая страна интеграции предлагает то, в чем она сильна. Научные школы, компетенции, производственный опыт и национальные экономики союза должны работать на единый евразийский конвейер.

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Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси: "У нас действительно налаживаются хорошие кооперационные связи и контакты буквально со всеми странами "пятерки". Уже есть успешно реализованные проекты по созданию евразийских товаров. Яркий пример - евразийский электробус, который практически полностью состоит из комплектующих, произведенных в странах Евразийского союза".

О результатах лучше всего говорят цифры. За январь - май 2025-го сумма биржевых сделок белорусских предприятий с хозяйствующими субъектами других стран Евразийского экономического союза превысила 408 млн долларов. Это на 10 % больше, чем за тот же период прошлого года.