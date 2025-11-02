Роман Головченко рассказал об акцентах по доработке Программы состояния экономического развития

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко возглавил рабочую группу по доработке Программы состояния экономического развития до 2030 года.

Это масштабный документ, потому что рассчитан на пятилетку. Сам Роман Головченко ранее озвучивал, что акцент сделан на таких отраслях или направлениях, как развитие регионов, учитывая специфику данных регионов (повышение инновационности экономики, агропромышленный комплекс). Есть ли цели и шаги достижения этого, а также какие механизмы важно задействовать, чтобы двигаться к этим целям? Об этом рассказал в интервью в "Главном эфире" председатель правления Национального банка Беларуси.

"На самом деле, это одна из самых сложных задач в любом прогнозировании, - сделать так, чтобы программа была вертикализирована, чтобы верхнеуровневые приоритеты раскрывались через задачи, цели и механизмы их реализации и завершались системой оценки достижимости того или иного параметра", - сказал собеседник.

На первое место предложили поставить человека, так как, во-первых, от этого зависит улучшение демографической ситуации, которая является серьезным вызовом для экономики. Во-вторых, развитие человеческого потенциала. "Демографический блок связан и со здоровьем. Население, рождаемость, планирование, поддержка семьи, семей с детьми должны играть ключевую роль, потому что главная ценность - трудовые ресурсы", - отметил Роман Головченко. Он обратил внимание, что перелом складывающихся негативных демографических тенденций должен стать одной из ключевых задач.

Второе направление - быстрое изменение мира, где появляются новые технологии. Пример можно привести с искусственным интеллектом, который быстро развивается, а от этого напрямую зависит быстрое развитие цифровой экономики и ее вклад в общеэкономическое развитие. Но все это невозможно делать без подготовки человека не только к жизни, но и к работе в этом мире, поэтому фокус остановят на практико-ориентированном образовании, на повышении профессиональных компонентов в образовании. К слову, об этом говорили многие члены рабочей группы. Модернизация белорусской системы образования тоже заложена в программе.

Роман Головченко:

"Безусловно, никуда не уйти без повышения конкурентоспособности и уровня технологичности экономики. Я вижу ключевым приоритетом рост затрат на науку и разработки. К сожалению, пока мы еще не достигли оптимального уровня. И здесь речь идет не только о бюджетных инвестициях в науку, а о взращивании инновационно активных предприятий".