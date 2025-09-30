Рост промышленного производства ЕАЭС составил 4,5 % за 2024 год

Утром оно прошло в узком формате, совсем скоро начнется в расширенном. За выступлениями спикеров и работой делегаций на заседании и в кулуарах наблюдают журналисты и обозреватели "Первого информационного".

"Основная повестка, с учетом того, что в Республике Беларусь сейчас проходит выставка ИННОПРОМ, посвящена вопросам промышленной политики. Соответственно, подводятся итоги всего того, что было сделано в отрасли промышленности за последнее время".

В ЕАЭС это направление растет. Рост составил 4,5 % промышленного производства за 2024 год. За 2025-й прирост не такой большой - чуть более 1 %. Производительность труда также подросла на 5 %.

"В 2024 году был создан финансовый механизм для поддержки совместных интеграционных проектов именно в сфере промышленности. Поэтому сегодня обсуждаются и подписываются акты, которые позволят не только на отрасли промышленности распространять этот механизм поддержки, но и на сферу агропромышленного комплекса, потому что это тоже важно. Сейчас создается нормативная база для того, чтобы и проекты в сфере АПК также имели поддержку", - рассказала Алеся Абраменко.