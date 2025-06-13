Рыбоводным хозяйствам предоставят субсидии

Правительство Беларуси определило восемь рыбоводных хозяйств, которым в ближайшие три года предоставят субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами. Речь о займах, которые предприятия брали в белорусских рублях в нынешнем году для приобретения комбикормов для рыб. Отметим, в Беларуси производится примерно шестая часть от общего объема потребления рыбы в стране. Основную долю занимает сазан и карп.