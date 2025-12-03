Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Рынок жилья Минска в ноябре 2025 года показал спад - количество сделок упало на 20 %

Рынок жилой недвижимости Минска продемонстрировал существенное снижение активности в ноябре 2025 года после рекордных значений в октябре.

Чуть более тысячи сделок купли-продажи было заключено в столице, это на 20 % меньше. Аналогичные тенденции фиксируются и в регионах.

В октябре активность на рынке жилья, по мнению экспертов, была связана со специальными предложениями банков по снижению кредитных ставок на квартиры от застройщиков.

