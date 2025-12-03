3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Рынок жилья Минска в ноябре 2025 года показал спад - количество сделок упало на 20 %
Автор:Редакция news.by
Рынок жилья Минска в ноябре 2025 года показал спад - количество сделок упало на 20 %news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4049e140-82c4-43b0-a51c-44ce8729e043/conversions/fc8d6d6f-0d0d-4c73-b44f-dc426a57b4fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4049e140-82c4-43b0-a51c-44ce8729e043/conversions/fc8d6d6f-0d0d-4c73-b44f-dc426a57b4fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4049e140-82c4-43b0-a51c-44ce8729e043/conversions/fc8d6d6f-0d0d-4c73-b44f-dc426a57b4fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4049e140-82c4-43b0-a51c-44ce8729e043/conversions/fc8d6d6f-0d0d-4c73-b44f-dc426a57b4fe-xl-___webp_1920.webp 1920w
Рынок жилой недвижимости Минска продемонстрировал существенное снижение активности в ноябре 2025 года после рекордных значений в октябре.
Чуть более тысячи сделок купли-продажи было заключено в столице, это на 20 % меньше. Аналогичные тенденции фиксируются и в регионах.
В октябре активность на рынке жилья, по мнению экспертов, была связана со специальными предложениями банков по снижению кредитных ставок на квартиры от застройщиков.