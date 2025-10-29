3.70 BYN
С 1 ноября в Беларуси вырастут БМП, доплаты к пенсиям и пособия
Автор:Редакция news.by
Традиционно с 1 ноября белорусов ожидают экономические новации. Об этом сообщает Минтруда.
Повышается размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Новый показатель - чуть более 490 руб.
Вырастут и возрастные доплаты к пенсиям. Для тех, кому от 75 до 79, заплатят чуть более 90 руб., а для людей 80+ - почти 185 руб.
С 1 ноября повысят и размер пособий семьям, которые воспитывают детей.