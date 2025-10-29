С 1 ноября в Беларуси вырастут БМП, доплаты к пенсиям и пособия

Повышается размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Новый показатель - чуть более 490 руб.

Вырастут и возрастные доплаты к пенсиям. Для тех, кому от 75 до 79, заплатят чуть более 90 руб., а для людей 80+ - почти 185 руб.