Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

С 1 ноября в Беларуси вырастут БМП, доплаты к пенсиям и пособия

Традиционно с 1 ноября белорусов ожидают экономические новации. Об этом сообщает Минтруда.

Повышается размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Новый показатель - чуть более 490 руб.

Вырастут и возрастные доплаты к пенсиям. Для тех, кому от 75 до 79, заплатят чуть более 90 руб., а для людей 80+ - почти 185 руб.

С 1 ноября повысят и размер пособий семьям, которые воспитывают детей.

Разделы:

ЭкономикаОбщество

Теги:

МинтрудаБПМпособия