Россиянин при вылете в Баку не задекларировал в аэропорту 56 тыс. долларов
Автор:Редакция news.by
56 тыс. долларов в эквиваленте заработал, но декларировать не решился. Шаг опрометчивый, потому как подразумевает уголовную ответственность.
В аэропорту таможенники не оценили идею россиянина вывезти такую сумму денег без декларации.
Мужчина вылетал в Баку. Для прохождения границы выбрал зеленый коридор, сотруднику таможни сказал, что имеет в наличии полмиллиона российских рублей (это чуть более 6 тыс. долларов).
Справка: без официального оформления можно перевозить до 10 тыс. долларов в эквиваленте.