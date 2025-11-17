Россиянин при вылете в Баку не задекларировал в аэропорту 56 тыс. долларов

56 тыс. долларов в эквиваленте заработал, но декларировать не решился. Шаг опрометчивый, потому как подразумевает уголовную ответственность.

В аэропорту таможенники не оценили идею россиянина вывезти такую сумму денег без декларации.

Мужчина вылетал в Баку. Для прохождения границы выбрал зеленый коридор, сотруднику таможни сказал, что имеет в наличии полмиллиона российских рублей (это чуть более 6 тыс. долларов).