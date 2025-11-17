В Польше проведут экстренное заседание Комитета нацбезопасности

Экстренное заседание Комитета национальной безопасности 18 ноября проведут польские власти. Причиной называются инциденты на железной дороге, ведущей в Украину. Эти происшествия объявлены диверсиями и расследуются как спланированные из-за рубежа террористические атаки.

Примечательно, что характер инцидентов властям очевиден еще до того, как расследование началось. Между тем ни природа, ни виновники повреждения путей, а также линий электропитания поездов до сих пор не установлены.