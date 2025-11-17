3.67 BYN
Все службы Минска готовы к суровым переменам погоды
Автор:Редакция news.by
В Беларуси мокрый снег и гололедица. Но коммунальные службы города готовы к суровым переменам погоды. Специалисты Горремавтодора белорусской столицы на связи с синоптиками. Мониторинг погодных изменений - каждый час.
В ночное время дороги обрабатывают превентивно, чтобы мокрое покрытие из-за перехода через ноль не превратилось в каток. Реагенты к морозному сезону подготовлены заранее. Сотрудники Горремавтодора Минска заполнили хранилища песко-соляной смесью в нужном объеме и ждут первых снегопадов.
Госавтоинспекция предупреждает водителей о том, что на скоростных трассах и в городском потоке сейчас особенно важно держать безопасную дистанцию и не превышать скорость.