Все службы Минска готовы к суровым переменам погоды

В Беларуси мокрый снег и гололедица. Но коммунальные службы города готовы к суровым переменам погоды. Специалисты Горремавтодора белорусской столицы на связи с синоптиками. Мониторинг погодных изменений - каждый час.

В ночное время дороги обрабатывают превентивно, чтобы мокрое покрытие из-за перехода через ноль не превратилось в каток. Реагенты к морозному сезону подготовлены заранее. Сотрудники Горремавтодора Минска заполнили хранилища песко-соляной смесью в нужном объеме и ждут первых снегопадов.