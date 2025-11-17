18 ноября в Берлине соберутся немецкий, французский и британский лидеры. Мерц, Стармер и Макрон планируют обсудить проблему поддержки Украины, поиска для нее денег и оружия.

С совершенно фантастическими идеями на этот счет выступил еврокомиссар по вопросам обороны Кубилюс. Он заявил, что в случае объявления перемирия Евросоюз планирует использовать ВСУ для охраны своих восточных рубежей. По словам того же еврокомиссара, разведка докладывает руководству ЕС, что Россия готова атаковать страны НАТО уже в 2027-м. В этой связи необходимо срочно отыскать деньги на военную поддержку Украины, считают в ЕС.