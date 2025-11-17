3.67 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Руководство стран Европы ищет деньги для Киева
18 ноября в Берлине соберутся немецкий, французский и британский лидеры. Мерц, Стармер и Макрон планируют обсудить проблему поддержки Украины, поиска для нее денег и оружия.
С совершенно фантастическими идеями на этот счет выступил еврокомиссар по вопросам обороны Кубилюс. Он заявил, что в случае объявления перемирия Евросоюз планирует использовать ВСУ для охраны своих восточных рубежей. По словам того же еврокомиссара, разведка докладывает руководству ЕС, что Россия готова атаковать страны НАТО уже в 2027-м. В этой связи необходимо срочно отыскать деньги на военную поддержку Украины, считают в ЕС.
В понедельник Урсула фон дер Ляйен разослала письма с предложениями на этот счет в адрес всех руководителей Евросоюза. Премьер Венгрии по прочтении этих предложений заявил, что идея передать Киеву больше денег похожа на попытку лечить алкоголика, дав ему ящик водки, ведь денежная помощь Украине расхищается и расходуется в основном на покупку золотых унитазов.