На северо-восток Италии обрушились обильные дожди. Десятки населенных пунктов региона оказались затоплены. По меньшей мере два человека числятся пропавшими без вести.

Провинция Гориция, граничащая со Словенией, превратилась в одну большую Венецию, сообщают местные СМИ. За 6 часов здесь выпало 154 миллиметра осадков. В одном из городов вода прибывала настолько стремительно, что власти были вынуждены объявить частичную эвакуацию населения.