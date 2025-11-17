Трамп не исключает возможности операции против Венесуэлы

Трамп рассматривает возможность операции против Венесуэлы. Пока, однако, окончательное решение на этот счет не принято: "Не исключаю такой возможности, нам нужно позаботиться о Венесуэле", заявил Трамп.

Он пообещал, в случае, если даст добро на начало атаки, поговорить прежде с президентом Мадуро. Он, в свою очередь, заявил о готовности лично встретиться с Трампом.

Между тем к границам и берегам Венесуэлы стягиваются американские войска. Сообщается, что в регионе их уже 16 тысяч, а в Карибском море находится атомная подводная лодка США. Кипит работа на американских военных аэродромах в Пуэрто-Рико и на острове Санта-Крус: здесь готовы в любой момент начать прием транспорта с оружием и десантом.

Впрочем, Трамп утверждает, что готов также дать старт операции против картелей на территории Мексики. Это снижает вероятность нападения на Венесуэлу - две большие войны в Латинской Америке Соединенные Штаты вряд ли осмелятся затеять одновременно.