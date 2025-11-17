На сайте Верховной рады зарегистрирована петиция об отставке кабмина Украины

Коррупционный скандал в Украине продолжает сотрясать коридоры власти в Киеве. Один из депутатов Верховной рады сообщил, что только за последнюю неделю рейтинг Зеленского обрушился на 40 %.

Фигурантами расследований становятся фигуры из его ближайшего окружения. Кум Зеленского и ближайший соратник Чернышев может сегодня отправиться под арест: прокуратура требует его задержать и установить залог в сумме более миллиона долларов. А глава Совета нацбезопасности и главный переговорщик с Россией - Умеров вообще бежал в Штаты. Как сообщается, этот высокопоставленный чиновник дает сейчас показания по вопросу украинской коррупции агентам ФБР. Умеров должен разоблачать связи украинских властей с представителями администрации Байдена, а в обмен получит юридическую защиту и статус свидетеля.