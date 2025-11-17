Заседание Совета глав правительств ШОС пройдет в Москве

18 ноября в Москве пройдет заседание Совета глав правительств ШОС. Это важный день для Шанхайской организации сотрудничества.

С коллегами по организации предстоит обсудить широкий спектр тем. Все решения будут направлены на реализацию договоренностей, достигнутых лидерами стран ШОС на недавнем саммите в китайском Тяньцзине. Вопрос номер один - экономика. Предстоит поработать над созданием финансового института и улучшением логистики. Позиция Беларуси - мы должны быть единым пространством без лишних барьеров.