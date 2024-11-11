Спрос на алмазы в мире падает

Алмазодобывающая британско-южноафриканская корпорация на фоне низкого спроса на ювелирные изделия накопила крупнейшие запасы драгоценных камней со времен финансового кризиса 2008 года. В результате компания не смогла продать алмазы почти на 2 млрд долларов. Среди причин низких продаж эксперты называют рост конкуренции со стороны искусственно выращенных камней, снижение количества заключаемых браков и, как следствие, нужды в обручальных кольцах после пандемии, а также падение интереса к драгоценным камням в Китае.