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Спрос на алмазы в мире падает

Алмазодобывающая британско-южноафриканская корпорация на фоне низкого спроса на ювелирные изделия накопила крупнейшие запасы драгоценных камней со времен финансового кризиса 2008 года. В результате компания не смогла продать алмазы почти на 2 млрд долларов. Среди причин низких продаж эксперты называют рост конкуренции со стороны искусственно выращенных камней, снижение количества заключаемых браков и, как следствие, нужды в обручальных кольцах после пандемии, а также падение интереса к драгоценным камням в Китае.

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