3.41 RUB
3.43 USD
3.57 EUR
ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Спрос на алмазы в мире падает
Алмазодобывающая британско-южноафриканская корпорация на фоне низкого спроса на ювелирные изделия накопила крупнейшие запасы драгоценных камней со времен финансового кризиса 2008 года. В результате компания не смогла продать алмазы почти на 2 млрд долларов. Среди причин низких продаж эксперты называют рост конкуренции со стороны искусственно выращенных камней, снижение количества заключаемых браков и, как следствие, нужды в обручальных кольцах после пандемии, а также падение интереса к драгоценным камням в Китае.
Президент
Все
За что Президент Беларуси пообещал вручить Кухареву звезду Героя Беларуси
Президент Беларуси напомнил, что нужно ценить метростроевцам
Лукашенко потребовал к маю закончить строительные работы в Минском международном выставочном центре
"Поехали!" Президент Беларуси отправился осматривать новые станции Минского метрополитена
Политика
Все
Общество
Все
Главная профсоюзная елка состоялась в Минске
Дмитрий Лукашенко со своей семьей приехал с подарками к воспитанникам Ошмянского дома-интерната
6 жителей Витебска получили награды от МЧС за проявленное мужество на пожаре в ЦТ
Мирного неба над головой! Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом и Рождеством
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все