США девальвируют доллар?

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в программе "Актуальное интервью" назвал причины, почему может дешеветь доллар.

"Точно могу сказать, что мы против доллара не играем. Эта ситуация вызвана целым рядом факторов. Во-первых, конечно, есть глобальный индекс доллара, его котировка к международной корзине валют. На данный момент, по последним данным, что я видел, она находится на самой низкой точке за последние три года", - сказал Роман Головченко.

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0654e25b-46ad-4677-b71a-6fa7a8d97be8/conversions/03c7d5cd-e2d4-4c89-ac7a-329a998e2a07-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0654e25b-46ad-4677-b71a-6fa7a8d97be8/conversions/03c7d5cd-e2d4-4c89-ac7a-329a998e2a07-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0654e25b-46ad-4677-b71a-6fa7a8d97be8/conversions/03c7d5cd-e2d4-4c89-ac7a-329a998e2a07-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0654e25b-46ad-4677-b71a-6fa7a8d97be8/conversions/03c7d5cd-e2d4-4c89-ac7a-329a998e2a07-xl-___webp_1920.webp 1920w

Почему так происходит? "Не исключаю, что это целенаправленная политика руководства США, потому что всем известно, что определенная девальвация национальной валюты делает более конкурентоспособными товары на международных рынках. Может быть, таким образом стараются сделать американские товары более продаваемыми, более конкурентоспособными. Но это предположение, а есть объективные факторы - просто колоссальный внешний долг США. Он достиг уже 37 трлн долларов. А также торговые войны, протекционизм, введение торговых пошлин, односторонние санкции, ограничения. И все эти меры в комплексе подрывают доверие к некогда вроде бы железобетонной резервной валюте мира. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Конечно, ситуация может и поменяться. Многое зависит от действия американских властей, от ситуации в мире. Но пока ситуация такая, как есть", - отметил председатель правления Нацбанка.

Актуальное интервью | Роман Головченко Как Национальный банк Беларуси держит руку на пульсе глобальных трендов? Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси, делится инсайтами с Петербургского экономического форума. - Почему цифровой рубль станет будущим трансграничных расчетов? - Как уход от доллара меняет мировую торговлю? - Зачем банки делают ставку на искусственный интеллект? Смотрите в "Актуальном интервью". 14 часов назад