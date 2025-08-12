Ставка на экспорт: куда уже удалось увеличить поставки белорусских товаров

О качестве белорусской продукции и надежности белорусских партнеров знают на всех континентах. 190 стран - такова география экспорта Беларуси, а доля в России в нем превышает 65 %.

Стратегический партнер Беларуси наряду с Россией - Китай. Помимо традиционной экспортной корзины, государство постоянно расширяет линейку, поэтому начали поставлять, например, лен.

Перед правительством и предприятиями Республики Беларусь стоит задача еще активнее диверсифицировать рынки сбыта, в том числе касательно стран дальней дуги. Акценты работы на внешнем контуре обозначены не вчера. Курс работать со всеми, кто готов в принципе это делать, был взят еще лет 10-15 назад.

Да, это небыстрая работа, но главное, шаг за шагом наращивать свой потенциал и использовать различные инструменты для продвижения. Тогда и санкционной турбулентности экономика будет подвержена в меньшей степени.

Прорыв видим на латиноамериканском направлении. В 2024 году Банком развития профинансированы поставки 700 единиц дорожно-строительной и грузовой техники для Никарагуа. Успех этого проекта привел к новому соглашению по поставке еще почти 250 единиц. Дальше - больше. Следующим этапом будет создание совместных производств, а это совершенно другой, более высокий уровень отношений.

"Вопреки ожиданиям, которые были в начале 2022 года, ни у Республики Беларусь, ни у Российской Федерации не появилось никакого железного занавеса, о котором все тогда говорили. Также надо отметить роль больших международных организаций, которые помогают экономике Беларуси и России работать достаточно успешно, - отметил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (Россия) Максим Чирков. - Сотрудничество с Союзным государством, ЕАЭС, БРИКС, со странами глобального юга дает серьезный рост и потенциал белорусской экономике. Более того, поскольку мир становится более справедливым, а ресурсы в мире в меньшей степени стали концентрироваться в западных странах и более равномерно распределяться по миру, то такая модель развития будет самой эффективной в ближайшие годы".

Один из примеров, о чем говорил эксперт. Так, в поставках белорусского молока, подсолнечного масла и сельхозтехники заинтересовано Зимбабве. Потребность этой африканской страны в молочке составляет 130 млн л в год. В марте 2024 года в Беларусь приезжали партнеры из Зимбабве, изучали возможности белорусских предприятий. В итоге товары из Беларуси получили допуск на африканский рынок. Начался экспорт и сухого молока, но перспективы гораздо шире. Сейчас белорусские компании прорабатывают вопросы упаковки и логистики.

Африка в скором будущем очень интенсивно начнет развиваться, как и страны Азии. За этот рынок уже сейчас начинается бешеная конкуренция. На первоначальном этапе развития странам Африки понадобится именно та продукция, которую выпускают белорусские предприятия - тракторы, автомобили, станки. Занимать свою нишу на этом рынке надо уже сейчас, ибо завтра будет поздно.