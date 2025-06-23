Ставка рефинансирования повышается с 25 июня

С 25 июня в Беларуси впервые за два года меняется ставка рефинансирования. Она будет увеличена на 25 базисных пунктов - до 9,75 % годовых. Это решение Нацбанка.

Регулятор отметил, что ключевой показатель поднимают для стимулирования инвестактивности и нивелирования рисков. Анализ показал, что на положительную динамику в экономике усиливается дисбаланс между темпами роста производительности труда и заработной платой.