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Ставка рефинансирования повышается с 25 июня
Автор:Редакция news.by
С 25 июня в Беларуси впервые за два года меняется ставка рефинансирования. Она будет увеличена на 25 базисных пунктов - до 9,75 % годовых. Это решение Нацбанка.
Регулятор отметил, что ключевой показатель поднимают для стимулирования инвестактивности и нивелирования рисков. Анализ показал, что на положительную динамику в экономике усиливается дисбаланс между темпами роста производительности труда и заработной платой.
Принятые меры будут способствовать усилению сберегательной активности юридических и физлиц, речь идет о долгосрочных депозитах, снижении интенсивности инфляции и поддержке покупательской способности белорусов.