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Товарооборот Беларуси и Пакистана за 2023 год вырос на 80 %! Какие цифры ждать в 2024-м?
15-16 октября 2024 года Пакистан принимал Совет глав правительств стран ШОС.
Для 10 стран-участниц это хорошая площадка для обсуждения вопросов в рамках организации, однако все равно у каждой страны есть какие-то двусторонние встречи, это же касается и Минска с Исламабадом.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица в "Актуальном интервью" рассказал о совместных проектах между Пакистаном и Беларусью, а также насколько увеличился товарооборот между двумя странами за последние годы сотрудничества.
Андрей Метелица:
Нас объединяет общий евразийский материк, но не только. Например, это совместные интересы в экономике и других сферах сотрудничества. В этом плане у нас идет позитивная динамика.
В 2023 году между странами значительно вырос товарооборот, в 2024 году также получается хорошая динамика. Как отметил посол, продвигается сотрудничество и в сфере поставок сельхозтехники, продукции сельского хозяйства и других товаров. "Развиваются связи в сфере образования, медицины. Все это помогает дальше укреплять взаимосвязи, делать их более широкими и выгодными для двух стран. Это вносит определенный вклад в повышение уровня жизни как белорусов, так и пакистанцев", - сказал Андрей Метелица.
Факт
Товарооборот между Пакистаном и Беларусью в 2023 году увеличился практически на 80 %.
По словам посла, это значительное увеличение. В 2024 году рост идет чуть медленнее - около 30 % за период с января по август, и это по отношению с аналогичным периодом 2023 года. "Конечно, односторонней торговли не бывает. Мы и поставляем сюда товары, и приобретаем у Пакистана. У нас взаимодополняемые экономики, например, то, чего не хватает в Беларуси или нет вовсе (рис, цитрусовые), завозятся оттуда. Также с удовольствием приобретаем в Пакистане и текстиль - он имеет хорошее конкурентное преимущество", - объяснил он.
Напоследок Андрей Метелица заявил, что от любого сотрудничества, в том числе и с Пакистаном, Республика Беларусь получает выгоду, как и Пакистан остается с выгодой от совместной работы с Беларусью.