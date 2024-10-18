Товарооборот Беларуси и Пакистана за 2023 год вырос на 80 %! Какие цифры ждать в 2024-м?

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15-16 октября 2024 года Пакистан принимал Совет глав правительств стран ШОС.

Для 10 стран-участниц это хорошая площадка для обсуждения вопросов в рамках организации, однако все равно у каждой страны есть какие-то двусторонние встречи, это же касается и Минска с Исламабадом.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица в "Актуальном интервью" рассказал о совместных проектах между Пакистаном и Беларусью, а также насколько увеличился товарооборот между двумя странами за последние годы сотрудничества.

Андрей Метелица:

Нас объединяет общий евразийский материк, но не только. Например, это совместные интересы в экономике и других сферах сотрудничества. В этом плане у нас идет позитивная динамика.

В 2023 году между странами значительно вырос товарооборот, в 2024 году также получается хорошая динамика. Как отметил посол, продвигается сотрудничество и в сфере поставок сельхозтехники, продукции сельского хозяйства и других товаров. "Развиваются связи в сфере образования, медицины. Все это помогает дальше укреплять взаимосвязи, делать их более широкими и выгодными для двух стран. Это вносит определенный вклад в повышение уровня жизни как белорусов, так и пакистанцев", - сказал Андрей Метелица.

Факт Товарооборот между Пакистаном и Беларусью в 2023 году увеличился практически на 80 %.

По словам посла, это значительное увеличение. В 2024 году рост идет чуть медленнее - около 30 % за период с января по август, и это по отношению с аналогичным периодом 2023 года. "Конечно, односторонней торговли не бывает. Мы и поставляем сюда товары, и приобретаем у Пакистана. У нас взаимодополняемые экономики, например, то, чего не хватает в Беларуси или нет вовсе (рис, цитрусовые), завозятся оттуда. Также с удовольствием приобретаем в Пакистане и текстиль - он имеет хорошее конкурентное преимущество", - объяснил он.