Цены на золото и серебро вновь побили исторический рекорд

Цены на золото и серебро побили исторический максимум 14 октября. Они превысили 4150 долларов и 52 доллара за тройскую унцию соответственно. Это следует из данных торгов, пишет МИР24.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex по состоянию на 7:20 (по московскому времени) росла на 1 % относительно предыдущего закрытия - на 41,45 доллара, до 4 174,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро на утро дорожал на 3,35 % - до 52,12 доллара за унцию.

13 октября цена золота на мировом рынке установила рекорд, преодолев рубеж в 4,1 тыс. долларов за тройскую унцию. Вечером того же дня серебро на бирже обновило исторический максимум цены, превысив отметку в 50 долларов за унцию.