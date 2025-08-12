3.72 BYN
Уровень инфляции не вызывает особой тревоги, вопрос находится под контролем - Головченко
Уровень инфляции в Беларуси достиг 7,4 % при годовом прогнозе 5 %. Стоит ли волноваться, учитывая нынешние показатели, рассказал председатель правления Нацбанка Роман Головченко.
По словам Головченко, инфляция - всегда повод для волнения, но важно понимать ее природу. Существуют монетарные и немонетарные факторы.
"Немонетарные факторы влияют на индекс потребительских цен. Для нас это, например, рост цен на импортное сырье, которое мы используем, диспаритет цен с нашим основным торговым партнером, в нашем случае с Российской Федерацией", - отметил председатель правления Нацбанка.
Он отметил, что для Беларуси в данной ситуации главное, что инфляция не носит спекулятивного характера.То есть это не тот случай, когда цены "разгоняются", потому что основной вклад в инфляцию вносит достаточно ограниченный перечень товарных позиций.
"Пока ситуация не вызывает особой тревоги у нас, мы не видим необходимости корректировки срочных мер денежно-кредитной политики, но вместе с правительством обсуждаем эту тематику. Мы еженедельно следим за этой ситуацией, консультируемся с коллегами из других ведомств. Вопрос находится под контролем", - заверил Головченко.
