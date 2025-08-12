Уровень инфляции не вызывает особой тревоги, вопрос находится под контролем - Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1004d4b9-021d-478a-bcf1-daef64645ed7/conversions/17f8e0be-b7c1-434b-a9b8-b3615ab99467-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1004d4b9-021d-478a-bcf1-daef64645ed7/conversions/17f8e0be-b7c1-434b-a9b8-b3615ab99467-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1004d4b9-021d-478a-bcf1-daef64645ed7/conversions/17f8e0be-b7c1-434b-a9b8-b3615ab99467-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1004d4b9-021d-478a-bcf1-daef64645ed7/conversions/17f8e0be-b7c1-434b-a9b8-b3615ab99467-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уровень инфляции в Беларуси достиг 7,4 % при годовом прогнозе 5 %. Стоит ли волноваться, учитывая нынешние показатели, рассказал председатель правления Нацбанка Роман Головченко.

По словам Головченко, инфляция - всегда повод для волнения, но важно понимать ее природу. Существуют монетарные и немонетарные факторы.

"Немонетарные факторы влияют на индекс потребительских цен. Для нас это, например, рост цен на импортное сырье, которое мы используем, диспаритет цен с нашим основным торговым партнером, в нашем случае с Российской Федерацией", - отметил председатель правления Нацбанка.

Он отметил, что для Беларуси в данной ситуации главное, что инфляция не носит спекулятивного характера.То есть это не тот случай, когда цены "разгоняются", потому что основной вклад в инфляцию вносит достаточно ограниченный перечень товарных позиций.

"Пока ситуация не вызывает особой тревоги у нас, мы не видим необходимости корректировки срочных мер денежно-кредитной политики, но вместе с правительством обсуждаем эту тематику. Мы еженедельно следим за этой ситуацией, консультируемся с коллегами из других ведомств. Вопрос находится под контролем", - заверил Головченко.