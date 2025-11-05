Узнали, чем белорусская экспозиция удивит гостей на выставке в Шанхае

"Идея нашего стенда - это лен, золото Беларуси. Лен издревле выращивали на нашей земле. Лен - это древняя культура, это наша традиция. Изо льна делали очень много самобытных вещей - это и ручники, это и одежда, это и все остальное. Поэтому лен очень тяжело добывается, лен очень тяжело выращивается. Это показывает нас как нацию трудолюбивую. Поэтому мы посчитали, что очень важно и нужно показать миру, что мы до сих пор сохранили эту традицию, мы восстанавливаем ее, мы производим очень много продукции изо льна и посвятили стенд этого года льну".