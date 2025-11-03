3.68 BYN
Узнали, как белорусские аграрии формируют стабфонды и хранят урожай картофеля
Белорусские аграрии находятся на страже продовольственной безопасности страны. Важно не только собрать урожай, но и его сохранить.
Картофель из стабфондов - это гарантия, что зимой на прилавках не будет дефицита. На примере хозяйства "Элит-Агро Больтиники" расскажем, как создается этот запас.
Вороновский район
Когда поля практически опустели, вся работа сосредотачивается в хранилищах. В хозяйствах Беларуси продолжается важный этап - сохранение урожая до весны. Картофель - один из ключевых продуктов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. В "Элит-Агро Больтиники" его возделывают на площади более 80 гектаров.
Сергей Микутайтис, директор КСУП "Элит-Агро Больтиники":
"В этом году у нас в стабфонд заложено порядка 300 тонн. У нас условия созданы для хранения идеальные, имеется весь микроклимат, поэтому с нами заключен договор и график отгрузки. Каждый раз мы график выполняем в полном объеме".
В "Элит-Агро Больтиники" для хранения картофеля оборудовано помещение, техника работает без перерыва, чтобы обеспечить запас качественной продукции этой зимой.
В хозяйстве знают, что картофель нужен круглый год, поэтому переработка и сортировка не прекращается даже зимой. Здесь хранят 3 сорта картофеля: "янка", "бриз" и "овация". У каждого свои особенности.
Владимир Толкач, заведующий хранилищем КСУП "Элит-Агро Больтиники":
"Мякоть у "бриза" желтая, у "овации" и "янки" белая. Тут на любителя, кому-то нравится, кому-то нет. У нас работает 10 человек. Девчата затаривают 3-4 тонны каждый день и семенного материала тонн 5-6 в день перебирается".
Софья Букса после 40 лет бухгалтерской работы ушла на пенсию, но долго без дела не сидела. Теперь уже пятый сезон трудится в родном хозяйстве на уборке и переборке картофеля.
Софья Букса, рабочий КСУП "Элит-Агро Больтиники":
"Семенной отдельно, затариваем крупный картофель, отходы идут на крахмальный завод. Мы делаем все возможное, чтобы Беларусь была обеспечена вторым хлебом, хранилище здесь для того, чтобы всегда можно было загрузить и отправить в магазин".
В хранилищах все под контролем - от сортировки до температуры и влажности. Условия рассчитаны, чтобы картофель пролежал до весны без потерь.
Олег Габис, главный агроном КСУП "Элит-Агро Больтиники":
"Температурный режим должен поддерживаться от 2 градусов тепла и до 4,5. Это идеальная температура для хранения картофеля. И влажность должна быть 85-95 %. Специальные жалюзи есть, которые на ночь, когда температура воздуха понижается, мы их открываем, и охлаждается картофель".
Хранилище работает без перерыва, чтобы зимой на прилавках было достаточно продукции, а стабфонды сработали как продовольственная подушка безопасности.