Узнали, какую продукцию поставляет Узбекистан на белорусский рынок

Что Узбекистан предлагает белорусам из того, что не производится в Беларуси? На этот вопрос ответил в "Актуальном интервью" председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.

Во-первых, назвал собеседник, цветные металлы, а также продукция из них. Это, к примеру, кабельная продукция. В Узбекистане производится первичная обработка, а в Беларуси выпускается конечный продукт.

Михаил Мятликов

Во-вторых, это фрукты и овощи, которые в Узбекистане растут в естественных условиях, и мы их можем с удовольствием попробовать.