Узнали, какую продукцию поставляет Узбекистан на белорусский рынок
Что Узбекистан предлагает белорусам из того, что не производится в Беларуси? На этот вопрос ответил в "Актуальном интервью" председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.
Во-первых, назвал собеседник, цветные металлы, а также продукция из них. Это, к примеру, кабельная продукция. В Узбекистане производится первичная обработка, а в Беларуси выпускается конечный продукт.
Во-вторых, это фрукты и овощи, которые в Узбекистане растут в естественных условиях, и мы их можем с удовольствием попробовать.
"Если говорить о белорусской продукции, то это товары деревообработки, пользующиеся популярностью, мясомолочная продукция. В Узбекистане работают и открываются новые магазины готовой белорусской продукции. Очень много в Узбекистане покупают говядины, которую поставила Беларусь, растут также поставки фармацевтической продукции", - дополнил Михаил Мятликов.