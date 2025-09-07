3.70 BYN
В Беларуси определены условия поддержки для приобретения крупногабаритной техники в лизинг
Совет Министров обозначил условия поддержки для приобретения крупногабаритной современной техники в лизинг. Это предусмотрено постановлением Совмина № 482 от 5 сентября 2025 года, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, информирует БЕЛТА.
Кредиты в белорусских рублях в общей сумме до 200 млн белорусских рублей вправе предоставить Банк развития в 2025-2026 годах. Денежные средства можно получить на срок до пяти лет по ставке 8 % годовых.
Распоряжение деньгами ограничено несколькими условиями. Закупать технику, произведенную на территории страны, можно будет по перечню, определенному Министерством промышленности, опубликованному на сайтах ведомства и лизингодателей. Взять в лизинг транспортные средства смогут лишь юрлица, которые не заключали в этот же период договоры лизинга на условиях указа № 146 "О финансировании закупки современной техники и оборудования".
Также определено, что предложение Банка развития распространяется лишь на лизинговые компании, включенные Национальным банком в реестр и располагающие собственным капиталом в размере не менее 250 млн белорусских рублей на 1 января года заключения договора финансовой аренды.
Размер отношения суммы вознаграждения лизингодателя и его иных инвестиционных расходов, не учтенных в составе стоимости предмета лизинга, к не возмещенной на дату расчета очередного лизингового платежа стоимости в годовом выражении не должен превышать 9 % годовых. Еще одно условие - уплата лизингополучателем авансового платежа в размере не менее 15 % от стоимости техники, предусмотренной в договоре финансовой аренды. Срок лизинга, установленный в договоре, составляет не более пяти лет, а в случае приобретения техники за счет выданного кредита соответствует сроку его предоставления.
Компенсация потерь Банку развития от предоставления кредитов производится ежемесячно за счет средств республиканского бюджета в порядке, установленном Министерством финансов для компенсации потерь банков, связанных с кредитованием на льготных условиях. Размер средств для компенсации потерь не может превышать 6 % годовых.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.