В Беларуси скоро внедрят мгновенные платежи по QR-коду

Значимым направлением, по словам первого зампредседателя, в сегменте розничных платежей является проект по внедрению возможностей осуществления внутристранового, а в дальнейшем и трансграничного, мгновенного платежа физических лиц в пользу организаций торговли и сервиса с использованием QR-кода и иных способов инициирования платежа. "В настоящее время Национальным банком совместно с заинтересованным реализуется соответствующий пилот. Он позволит физическим лицам учитывать платежи с использованием QR-кода в платежных программных приложениях любого банка и приложениях иных поставщиков платежных услуг без использования банковской платежной карточки и платежных сервисов других стран", - заявил он. Ввод проекта в промышленную эксплуатацию планируется до конца 2025 года.