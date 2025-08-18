Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси запустили первый строительный 3D-принтер

На Минском комбинате силикатных изделий запустили в строй первый в стране промышленный 3D-принтер для строительства.

С помощью этого устройства можно создавать внушительных размеров конструкции из бетона длиной до 15 метров, шириной 6 метров и высотой 4 метра.

Планируется, что данная инновация в сфере строительства позволит сократить сроки возведения объектов, а также создавать сложные архитектурные формы.

