В Беларуси запустили первый строительный 3D-принтер
Автор:Редакция news.by
На Минском комбинате силикатных изделий запустили в строй первый в стране промышленный 3D-принтер для строительства.
С помощью этого устройства можно создавать внушительных размеров конструкции из бетона длиной до 15 метров, шириной 6 метров и высотой 4 метра.
Планируется, что данная инновация в сфере строительства позволит сократить сроки возведения объектов, а также создавать сложные архитектурные формы.