В Беларуси запустили первый строительный 3D-принтер

На Минском комбинате силикатных изделий запустили в строй первый в стране промышленный 3D-принтер для строительства.

С помощью этого устройства можно создавать внушительных размеров конструкции из бетона длиной до 15 метров, шириной 6 метров и высотой 4 метра.