В ЕАЭС формируют критерии для предоставления финподдержки кооперационным проектам в сфере АПК

В ЕАЭС формируют критерии для предоставления финансовой поддержки кооперационным проектам в агропромышленном комплексе. Об этом на полях Евразийского экономического форума во время круглого стола "Кооперация в ЕАЭС - путь к эффективному развитию АПК" заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Вадим Шагойко, сообщает БЕЛТА.

По его мнению, двигателем для формирования самодостаточного и экспортно ориентированного агропромышленного комплекса государств - членов ЕАЭС может послужить реализация совместных кооперационных проектов. "В дальнейшем нам следует расширять сотрудничество в сфере кооперации и переходить к реализации совместных проектов по созданию на территории государств - членов ЕАЭС новых производств, в том числе удобрений, сельскохозяйственной техники", - отметил замминистра.

Развитию сотрудничества в данном направлении во многом может поспособствовать и разработка и использование механизма финансовой поддержки при реализации государствами совместных кооперационных проектов в сфере агропромышленного комплекса.