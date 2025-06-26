3.78 BYN
2.97 BYN
3.44 BYN
В ЕАЭС формируют критерии для предоставления финподдержки кооперационным проектам в сфере АПК
В ЕАЭС формируют критерии для предоставления финансовой поддержки кооперационным проектам в агропромышленном комплексе. Об этом на полях Евразийского экономического форума во время круглого стола "Кооперация в ЕАЭС - путь к эффективному развитию АПК" заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Вадим Шагойко, сообщает БЕЛТА.
По его мнению, двигателем для формирования самодостаточного и экспортно ориентированного агропромышленного комплекса государств - членов ЕАЭС может послужить реализация совместных кооперационных проектов. "В дальнейшем нам следует расширять сотрудничество в сфере кооперации и переходить к реализации совместных проектов по созданию на территории государств - членов ЕАЭС новых производств, в том числе удобрений, сельскохозяйственной техники", - отметил замминистра.
Развитию сотрудничества в данном направлении во многом может поспособствовать и разработка и использование механизма финансовой поддержки при реализации государствами совместных кооперационных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
Вадим Шагойко обратил внимание на то, что в ходе реализации поручений Евразийского межправительственного совета от 31 января текущего года №1 уже ведется работа по данному направлению. "Отрабатывается предложение по формированию условий и критериев механизма поддержки агропромышленного комплекса с учетом особенностей сельскохозяйственного производства, что в дальнейшем окажет позитивное влияние на инновационное развитие в сфере селекции, семеноводства, сельскохозяйственных растений, племенного животноводства, инфраструктуры агропромышленного комплекса. Планируется, что совместные кооперационные проекты будут направлены в том числе на технологическое развитие и укрепление торгово-экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов государств - членов ЕАЭС в агропромышленном комплексе", - подытожил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.