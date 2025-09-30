3.66 BYN
В каких отраслях промышленности Беларусь и Самарская область России имеют перспективы сотрудничества
Ключевыми отраслями, как для Беларуси, так и для Самарской области, всегда являлось машиностроение. 100 % ракет "Союз" производятся в Самаре, включая двигатели первой и второй ступени для этой ракеты.
О перспективах промышленной кооперации, ключевых направлениях совместной работы и планах по развитию технологического суверенитета Беларуси и Самарской области рассказал министр промышленности и торговли Самарской области России Денис Гурков в "Актуальном интервью".
Министр отметил, что в Беларусь планируются поставки агродронов, которые помогут удешевить процесс обработки земель. Также прорабатывается вопрос строительства предприятия по производству беспилотников в Беларуси.
Еще одна мощная сфера - станкостроение, где компетенции белорусов и россиян могут дополнять друг друга. "Станки, производимые в Беларуси, по некоторым параметрам превосходят импортные аналоги. Мы заинтересованы в их поставках в нашу область, поскольку машиностроение невозможно без современных станков", - подчеркнул Денис Гурков.
Важно, что Беларусь и Самарская область не конкурируют, а дополняют друг друга. "Например, продукция Минского автомобильного завода востребована в России. Ведутся переговоры о поставках двигателей Минского моторного завода для наших опрыскивателей "Туманы". И это только один из примеров взаимодействия", - сказал Денис Гурков. Также он рассказал, что в Самарской области планируется заменить около 6 тыс. лифтов. В этом легко поможет Могилевлифтмаш, ведутся переговоры о локализации производства в области.
"По поручению президента России Владимира Путина к 2030 году мы должны достичь технологического суверенитета и технологической безопасности. Для этого необходимо обеспечить производство всех ключевых компонентов. Уход компаний из недружественных стран открыл для нас рынок и возможности для развития компетенций", - заявил министр промышленности и торговли Самарской области.