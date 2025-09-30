В каких отраслях промышленности Беларусь и Самарская область России имеют перспективы сотрудничества

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccd21807-8d4b-45a5-b330-5c3855ade86e/conversions/dade5b86-b70b-4b24-9870-ae3b0ec2e310-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccd21807-8d4b-45a5-b330-5c3855ade86e/conversions/dade5b86-b70b-4b24-9870-ae3b0ec2e310-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccd21807-8d4b-45a5-b330-5c3855ade86e/conversions/dade5b86-b70b-4b24-9870-ae3b0ec2e310-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccd21807-8d4b-45a5-b330-5c3855ade86e/conversions/dade5b86-b70b-4b24-9870-ae3b0ec2e310-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Ключевыми отраслями, как для Беларуси, так и для Самарской области, всегда являлось машиностроение. 100 % ракет "Союз" производятся в Самаре, включая двигатели первой и второй ступени для этой ракеты.

О перспективах промышленной кооперации, ключевых направлениях совместной работы и планах по развитию технологического суверенитета Беларуси и Самарской области рассказал министр промышленности и торговли Самарской области России Денис Гурков в "Актуальном интервью".

Министр отметил, что в Беларусь планируются поставки агродронов, которые помогут удешевить процесс обработки земель. Также прорабатывается вопрос строительства предприятия по производству беспилотников в Беларуси.

Еще одна мощная сфера - станкостроение, где компетенции белорусов и россиян могут дополнять друг друга. "Станки, производимые в Беларуси, по некоторым параметрам превосходят импортные аналоги. Мы заинтересованы в их поставках в нашу область, поскольку машиностроение невозможно без современных станков", - подчеркнул Денис Гурков.

Важно, что Беларусь и Самарская область не конкурируют, а дополняют друг друга. "Например, продукция Минского автомобильного завода востребована в России. Ведутся переговоры о поставках двигателей Минского моторного завода для наших опрыскивателей "Туманы". И это только один из примеров взаимодействия", - сказал Денис Гурков. Также он рассказал, что в Самарской области планируется заменить около 6 тыс. лифтов. В этом легко поможет Могилевлифтмаш, ведутся переговоры о локализации производства в области.