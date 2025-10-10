В Минской области планируют заготовить 150 тыс. т овощей

В Беларуси идет активно уборка овощей. Так, в Минской области планируют их собрать 150 тыс. т, а также почти 230 тыс. т картофеля.

В агрокомбинате "Ждановичи" 20 га выделили под морковь. И она радует своим урожаем: почти 50 ц/га. Аграрии трудятся на специальном комбайне, который движется со скоростью 2 км/ч.