В Минской области планируют заготовить 150 тыс. т овощей
Автор:Редакция news.by
В Беларуси идет активно уборка овощей. Так, в Минской области планируют их собрать 150 тыс. т, а также почти 230 тыс. т картофеля.
В агрокомбинате "Ждановичи" 20 га выделили под морковь. И она радует своим урожаем: почти 50 ц/га. Аграрии трудятся на специальном комбайне, который движется со скоростью 2 км/ч.
Октябрь в Беларуси - это и сезон сельскохозяйственных ярмарок. Каждые выходные продукция нового урожая в ассортименте представлена в районных центрах: от картофеля и моркови до меда и мясной продукции.