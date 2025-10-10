3.69 BYN
В Минской области планируют заготовить около 4 млн т кукурузы на силос
Автор:Редакция news.by
В Беларуси - важная пора заготовки кормов. Задача - своевременно собрать кукурузный микс. Только аграрии центрального региона планируют получить около 4 млн т зеленой массы.
В хозяйстве "Озерицкий-Агро" в Смолевичском районе сейчас заготавливают кукурузу на силос. С полей в 2 тыс. га. Это 1,5 тыс. т сочного урожая. Влажность янтарных початков - не более 68 %. Это хороший показатель для заготовки качественного продукта, который станет основой рациона для животных.
Скоро достигнут восковой спелости и кукурузные зерна в початках. Сейчас влажность высокая, поэтому уборка начнется позже. В "Озерицком-Агро" планируют получить 500 т зерна кукурузы.