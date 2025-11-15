3.66 BYN
В Минтрансе рассказали, сколько стоит ремонт автомобильных дорог в Беларуси
В Беларуси за 2025 год было отремонтировано около 5 тыс. км автомобильных дорог. Сколько денег на это ушло, рассказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович в "Актуальном интервью".
Министр сперва отметил, что на обновление покрытия нужны немалые деньги: "Удовольствие это очень дорогое. Если в прошлом году на автомобильные дороги было потрачено 2,2 млрд белорусских рублей (на более 5 тыс. км), то в этом году уже 2,3 млрд рублей, на 2026 год закладывают 2,5 млрд рублей".
Алексей Ляхнович:
"Если брать по километру республиканской дороги, то текущий ремонт - это примерно 400 тыс. белорусских рублей. Если речь о капитальном ремонте - это 3 млн. А если говорить о наиболее сложной реконструкции (усовершенствование дороги, перевод ее со второй категории в первую), то это около 13 млн рублей".
Он также обозначил, какие направления на особом контроле Минтранса: "Один маршрут для нас сейчас наиболее важен - в сторону портов Санкт-Петербурга. Мы завершаем в следующем году реконструкцию автомобильной дороги Р46 от Лепеля до Полоцка, переводим ее во вторую категорию. Продолжаем реконструкцию автомобильной дороги М3 Минск - Витебск тоже опять же до Лепеля, чтобы соединить эти две дороги и иметь нормальную инфраструктуру в сторону портов, куда наши грузы в большом количестве идут".
Говоря о дорогах до агрогородков, министр напомнил о поручении Президента Беларуси, согласно которому каждый агрогородок должен быть связан с райцентром автомобильной дорогой с усовершенствованным покрытием. "Это порядка 156 км. В текущем году мы сделали 108 км этих автомобильных дорог. В следующем году мы завершаем этот проект полностью. Все агрогородки будут связаны по кратчайшему маршруту автомобильной дорогой с усовершенствованным покрытием", - отметил он.