В следующую пятилетку в Беларуси отремонтируют 25 тыс. км автомобильных дорог

В Беларуси за пятилетку было отремонтировано около 18 тыс. км автомобильных дорог. Какие задачи Минтранс поставил себе на следующие 5 лет, рассказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович в "Актуальном интервью".

В следующей пятилетке, по его словам, ожидается ремонт 25 тыс. км автомобильных дорог. "Если сравнивать с 18 тыс. км из нынешней пятилетки, это число значительно больше. Ставим перед собой задачу, чтобы выйти в нормальный режим работы, чтобы не иметь тех проблем, которые имели ранее, когда были просроченные межремонтные сроки и когда у нас появлялись ямы на дорогах. Этого уже не допустим", - отметил министр.

За два последних года мы сделали порядка 10 тыс. км дорог. Мы ставим перед собой задачу набранные темпы сохранить и привести все дорожное покрытие в надлежащее состояние. Алексей Ляхнович

Он также упомянул про ремонт мостов. "В последние два года мы делали чуть больше 100 мостов в год. В текущем году это 122 моста", - обозначил министр.