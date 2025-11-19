3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
В следующую пятилетку в Беларуси отремонтируют 25 тыс. км автомобильных дорог
В Беларуси за пятилетку было отремонтировано около 18 тыс. км автомобильных дорог. Какие задачи Минтранс поставил себе на следующие 5 лет, рассказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович в "Актуальном интервью".
В следующей пятилетке, по его словам, ожидается ремонт 25 тыс. км автомобильных дорог. "Если сравнивать с 18 тыс. км из нынешней пятилетки, это число значительно больше. Ставим перед собой задачу, чтобы выйти в нормальный режим работы, чтобы не иметь тех проблем, которые имели ранее, когда были просроченные межремонтные сроки и когда у нас появлялись ямы на дорогах. Этого уже не допустим", - отметил министр.
За два последних года мы сделали порядка 10 тыс. км дорог. Мы ставим перед собой задачу набранные темпы сохранить и привести все дорожное покрытие в надлежащее состояние.
Он также упомянул про ремонт мостов. "В последние два года мы делали чуть больше 100 мостов в год. В текущем году это 122 моста", - обозначил министр.
"По итогам осмотра и диагностики будем выбирать те мосты, которые требуют ремонта. Среди крупных объектов - мост через реку Сож около Ветки, мост через реку Вилия на подъезде к Вилейке. Мы уделяем мостовым сооружениям серьезное внимание", - сделал акцент глава Минтранса.