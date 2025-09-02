3.69 BYN
В рамках III Белорусско-узбекского женского форума работает выставка достижений регионов двух стран
Витебск на несколько дней превратился в настоящий бизнес-центр. Первый день Белорусско-узбекского женского форума проходит продуктивно - работу выстроили по секциям.
Есть интерес в АПК, обсудили роль местного управления для развития регионов, а также перспективы в туристической сфере и молодежной политике. На полях форума прошла и встреча Союзов женщин Беларуси и Узбекистана.
В Витебске во время III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума работает выставка достижений регионов Беларуси и Узбекистана. Она открыта не только для делегаций, но и для всех, кто хочет ознакомиться с промышленным и культурным потенциалом двух стран.
Для развития страны важны сильные регионы. Роль местного самоуправления обсудили сегодня во время форума. И как было отмечено, межрегиональное сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном заметно активизировалось, об этом свидетельствует пакет соглашений. И в Беларуси, и в Узбекистане уделяют большое внимание работе на местах.
Гулнора Маруфова, зампредседателя комиссии сената Олий Мажлиса Узбекистана:
"Мы созвучны. Почему мне хочется это сказать? Потому что те задачи, которые ставит уважаемый Президент Беларуси, и те задачи, которые ставит Президент Узбекистана, они созвучны. Это мы видели и на полях ШОС. Это то, что хочет народ, то, что желает наше население".
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Слышим сегодня от всех, кто приглашен на эту секцию, самые животрепещущие вопросы. Предположим, по барьерам - исключить барьеры для продвижения нашей продукции. Республика Узбекистан - наша главная опорная точка в Центральной Азии, которой мы дорожим. Президенты поставили задачу обеспечить товарооборот в 1 млрд, делаем все возможное, чтобы быстрее достичь этого результата".
Беларуси и Узбекистану интересен обмен опытом в образовании, культуре, социальной поддержке. Сегодня в Витебске взаимных направлений для сотрудничества стало еще больше. Во время встречи Союзов женщин Беларуси и Узбекистана подписали меморандум.
Умида Абдуллаева, первый зампредседателя Комитета семьи и женщин Узбекистана:
"Нам интересно, что делают белорусские женщины ради блага своей семьи, как они воспитывают своих детей. Речь о нравственном воспитании наших детей. В эпоху глобализации идет очень большой поток информации, мы должны научить наших детей иммунитету к этому, а также привить наши нравственные ценности и, самое главное, семейные ценности".
Промышленный, экологический, историко-культурный туризм, а также подготовка специалистов для отрасли - перспективы бизнес-партнерства в туриндустрии также в поле зрения участников форума. Среди актуальных вопросов - создание совместных проектов для путешественников.