Валютный рынок: укрепление евро беспокоит экономистов
Укрепление евро обеспокоило экономистов. Они отмечают, что виной тому в том числе нестабильная торговая политика президента США Дональда Трампа.
Она продолжает серьезно влиять на валютный рынок - евро дорожает и приближается к отметке в 1,2 доллара, что не может не настораживать инвесторов.
Впрочем, экономисты и представители центральных банков смотрят на такое развитие событий по-разному. Но большинство ждет, что европейская валюта продолжит укрепляться.
Ситуация с евро влияет на денежно-кредитную политику Европейского центробанка. Есть вероятность, что укрепление валюты может привести к снижению уровня инфляции в еврозоне ниже целевого уровня в 2 % уже осенью. Есть прогнозы, что мировая экономика рискует столкнуться с беспрецедентным валютным кризисом из-за огромного госдолга развитых стран. Отмечается, что объемы обязательств "Большой семерки" уже превысили отметку в 100 % ВВП. К числу наиболее проблемных относят Канаду, Францию, Италию, Японию, Испанию, Великобританию и США.