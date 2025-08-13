Валютный рынок: укрепление евро беспокоит экономистов

Укрепление евро обеспокоило экономистов. Они отмечают, что виной тому в том числе нестабильная торговая политика президента США Дональда Трампа.

Она продолжает серьезно влиять на валютный рынок - евро дорожает и приближается к отметке в 1,2 доллара, что не может не настораживать инвесторов.

Впрочем, экономисты и представители центральных банков смотрят на такое развитие событий по-разному. Но большинство ждет, что европейская валюта продолжит укрепляться.