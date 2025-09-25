Второй день международного форума в Москве: какие вопросы в центре внимания участников диалога

Глобальный атомный форум в Москве. Ключевым тезисом, озвученным нашим Президентом и поддержанным участниками, стал доступ к технологиям и равноправие.

Диалог на международном форуме "Мировая атомная неделя" только набирает обороты. Сегодня начинается второй день, и нужно сказать, к нему белорусы пришли с неплохими результатами. Подписано несколько соглашений и контрактов. Это к тем договоренностям, которые достигнуты на диалоговых площадках.

Сегодня диалог будет продолжен в области медицины, применения атома в медицинской области и электромобилестроения. В частности, ожидаем подписания дорожной карты по развитию сотрудничества в области тяговых аккумуляторных батареек между предприятием РНР и нашим БМВК.