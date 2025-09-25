3.64 BYN
Второй день международного форума в Москве: какие вопросы в центре внимания участников диалога
Глобальный атомный форум в Москве. Ключевым тезисом, озвученным нашим Президентом и поддержанным участниками, стал доступ к технологиям и равноправие.
Диалог на международном форуме "Мировая атомная неделя" только набирает обороты. Сегодня начинается второй день, и нужно сказать, к нему белорусы пришли с неплохими результатами. Подписано несколько соглашений и контрактов. Это к тем договоренностям, которые достигнуты на диалоговых площадках.
Сегодня диалог будет продолжен в области медицины, применения атома в медицинской области и электромобилестроения. В частности, ожидаем подписания дорожной карты по развитию сотрудничества в области тяговых аккумуляторных батареек между предприятием РНР и нашим БМВК.
Хочется подчеркнуть, что в первый день работы форума темп и глубину этому диалогу дал круглый стол с участием глав государств. Там были озвучены посылы дальнейшего развития атомной энергетики для укрепления национальных экономик.
26 сентября ожидаем большое мероприятие - пленарное заседание под названием "Все начинается с атома". Впрочем, этот слоган преследует все площадки форума: и деловые, и молодежные, и выставочные. Там будут подведены итоги международного форума.