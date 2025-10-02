3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
Янтарные часы и троллейбусы на калининградских батареях: губернатор рассказал о планах с Беларусью
В течение нескольких лет товарооборот между Беларусью и Калининградской областью снижался. Улучшилась ли ситуация в 2025 году и какие совместные проекты планируются, рассказал губернатор Калининградской области России Алексей Беспрозванных в "Актуальном интервью".
По словам губернатора области, в один из его прошлых визитов в Беларусь речь с белорусской стороной велась о снижении товарооборота, которое наблюдается уже третий год. Была поставлена задача - стабилизировать ситуацию и перейти к росту.
Мы подводили итоги нашей работы за первое полугодие 2025 года и увидели, что товарооборот чуть-чуть прирос - на 3 %. Незначительный прирост, но это говорит о том, что падение остановили. Наша ключевая задача сегодня - это рост.
"Важно, что Беларусь в Калининградской области по внешнему товарообороту поднялась на второе место и занимает практически 10 % от внешнего товарооборота региона", - обозначил губернатор и добавил, что выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" повлияла на дальнейшее увеличение этой цифры, ведь бизнесмены из Калининградской области начали проявлять большой интерес к взаимодействию с белорусской стороной.
Как отметил он, стал еще больше виден потенциал в сотрудничестве и в промышленной, и в сельскохозяйственной сферах. "Думаю, несмотря на то, что у нас есть логистические ограничения и ограничения, связанные с нашими недружественными соседями, мы всегда подстроимся, мы всегда перестроимся, и бизнес у нас сегодня перестраивается, - подчеркнул губернатор. - И мы настроены на то, чтобы вернуть уровень товарооборота на досанкционный период. Это наша ключевая амбициозная цель".
А на пути к укреплению сотрудничества помогают и совместные проекты. "У нашего ключевого предприятия по добыче янтаря появились договоренности о том, что вместе с вашей часовой компанией будут создаваться новые часы с использованием янтаря. И всех это заинтересовало, и я так понял, что на это есть спрос", - акцентировал внимание он.
Что касается транспортного обеспечения, Алексей Беспрозванных напомнил, что уже посещал завод МАЗ, и там обсуждалась тема кооперации. "Будет наша батарея, которая в Калининградской области начнет производиться к концу года. Мы будем совместно собирать троллейбусы, автобусы, а также использовать их для перевозок в нашем регионе, и не только в нашем, но и в других регионах России, наверное, если в этом будет интерес у моих коллег. В общем, у нас впереди достаточно серьезные, амбициозные планы", - резюмировал он.