Янтарные часы и троллейбусы на калининградских батареях: губернатор рассказал о планах с Беларусью

В течение нескольких лет товарооборот между Беларусью и Калининградской областью снижался. Улучшилась ли ситуация в 2025 году и какие совместные проекты планируются, рассказал губернатор Калининградской области России Алексей Беспрозванных в "Актуальном интервью".

По словам губернатора области, в один из его прошлых визитов в Беларусь речь с белорусской стороной велась о снижении товарооборота, которое наблюдается уже третий год. Была поставлена задача - стабилизировать ситуацию и перейти к росту.

Мы подводили итоги нашей работы за первое полугодие 2025 года и увидели, что товарооборот чуть-чуть прирос - на 3 %. Незначительный прирост, но это говорит о том, что падение остановили. Наша ключевая задача сегодня - это рост. Алексей Беспрозванных

"Важно, что Беларусь в Калининградской области по внешнему товарообороту поднялась на второе место и занимает практически 10 % от внешнего товарооборота региона", - обозначил губернатор и добавил, что выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" повлияла на дальнейшее увеличение этой цифры, ведь бизнесмены из Калининградской области начали проявлять большой интерес к взаимодействию с белорусской стороной.

Как отметил он, стал еще больше виден потенциал в сотрудничестве и в промышленной, и в сельскохозяйственной сферах. "Думаю, несмотря на то, что у нас есть логистические ограничения и ограничения, связанные с нашими недружественными соседями, мы всегда подстроимся, мы всегда перестроимся, и бизнес у нас сегодня перестраивается, - подчеркнул губернатор. - И мы настроены на то, чтобы вернуть уровень товарооборота на досанкционный период. Это наша ключевая амбициозная цель".

А на пути к укреплению сотрудничества помогают и совместные проекты. "У нашего ключевого предприятия по добыче янтаря появились договоренности о том, что вместе с вашей часовой компанией будут создаваться новые часы с использованием янтаря. И всех это заинтересовало, и я так понял, что на это есть спрос", - акцентировал внимание он.