Беспрозванных о новых логистических маршрутах в обход санкций: Морской транспорт становится основой
Соседи из Евросоюза пытаются перекрывать логистические пути не только для Беларуси, но и Калининградской области России. Поэтому пришлось искать новые варианты, например, заняться развитием морских грузоперевозок. Как обстоят дела в этом направлении, рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в "Актуальном интервью".
Губернатор сперва выразил свое мнение по поводу закрытия границ европейскими странами: "Пока наши соседи занимаются, наверное, важным для них делом, мы с вами (с Беларусью - прим. ред.) занимаемся развитием наших отношений. Но, конечно, есть ограничения, которые сегодня они (соседи - прим. ред.) создают сухопутным способом".
Алексей Беспрозванных:
"С одной стороны, это ограничение, но с другой стороны, это в том числе развитие для наших отношений не только с Беларусью, но и с другими странами. Потому что сегодня наши предприниматели ищут новые рынки сбыта, и морской транспорт становится основой для такого товарного взаимодействия".
Как отметил он, в Калининградской области порядка 24-25 судов ходят в морском сообщение. А президент России Владимир Путин уделяет этому направлению большое внимание. "Есть отдельные правительственные решения и поручения президента, которые помогают нам бороться с этим (с санкциями - прим. ред.): авиационные субсидии для населения, субсидии на морские перевозки грузов, - обозначил Алексей Беспрозванных. - Поэтому не стоим на месте и движемся".