Беспрозванных о новых логистических маршрутах в обход санкций: Морской транспорт становится основой

Соседи из Евросоюза пытаются перекрывать логистические пути не только для Беларуси, но и Калининградской области России. Поэтому пришлось искать новые варианты, например, заняться развитием морских грузоперевозок. Как обстоят дела в этом направлении, рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в "Актуальном интервью".

Губернатор сперва выразил свое мнение по поводу закрытия границ европейскими странами: "Пока наши соседи занимаются, наверное, важным для них делом, мы с вами (с Беларусью - прим. ред.) занимаемся развитием наших отношений. Но, конечно, есть ограничения, которые сегодня они (соседи - прим. ред.) создают сухопутным способом".

Алексей Беспрозванных:

"С одной стороны, это ограничение, но с другой стороны, это в том числе развитие для наших отношений не только с Беларусью, но и с другими странами. Потому что сегодня наши предприниматели ищут новые рынки сбыта, и морской транспорт становится основой для такого товарного взаимодействия".