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За год квадратный метр жилья в Минске подорожал почти на 20 %

В мае средняя стоимость квадратного метра минских квартир выросла на 24 доллара и превысила 2 тыс. 20 долларов.

За год "квадрат" подорожал примерно на 326 долларов, или почти на 20 %.

Средняя цена квадратного метра в сделках растет примерно на 1,5 % каждый месяц, несмотря на "остывание" спроса.

Интересно, что в мае "чистая вторичка" продавалась в среднем по 2 тыс. 14 долларов и подорожала за месяц примерно на 29 долларов за "квадрат". Больше всего в цене росли метры в однокомнатных квартирах и четырехкомнатных, а вот "трешки" неожиданно подешевели.

Разделы:

ЭкономикаМинск

Теги:

квартираценыНовости экономики