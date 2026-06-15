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За год квадратный метр жилья в Минске подорожал почти на 20 %
Автор:Редакция news.by
В мае средняя стоимость квадратного метра минских квартир выросла на 24 доллара и превысила 2 тыс. 20 долларов.
За год "квадрат" подорожал примерно на 326 долларов, или почти на 20 %.
Средняя цена квадратного метра в сделках растет примерно на 1,5 % каждый месяц, несмотря на "остывание" спроса.
Интересно, что в мае "чистая вторичка" продавалась в среднем по 2 тыс. 14 долларов и подорожала за месяц примерно на 29 долларов за "квадрат". Больше всего в цене росли метры в однокомнатных квартирах и четырехкомнатных, а вот "трешки" неожиданно подешевели.