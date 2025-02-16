Животноводство, ценные породы рыб - как развиваются юго-восточные регионы Могилевской области

"Один район - один проект" - этой инициативой Президент, по сути, потребовал укрепить инвестклимат там, где нужны новые рабочие места, развитие инфраструктуры. Это лишь толика, но она важна для жизни.

Например, в юго-восточных регионах Могилевской области уже действуют льготы для ведения бизнеса, строительства жилья. Проектов станет еще больше. Перечень расширен постановлением правительства.

Климовичский район - один из семи, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, вошедших в программу развития юго-восточных регионов Могилевской области. Строительство этого репродуктора стало новым этапом в развитии. Решили сразу несколько архиважных задач - создали под сотню новых рабочих мест. Занялись восстановлением объемов производства свинины.

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"На данное время на объекте работают 83 человека, которые имеют достойную заработную плату. Поголовье на данном объекте составляет 24,5 тыс. голов свиней. Объект работает круглосуточно", - рассказал начальник цеха репродуктора филиала "Климагро" ОАО "Климовичский КХП" Николай Кожемякин.

Кстати, инвестором проекта выступил местный комбинат хлебопродуктов, который, к тому же активно подключился к производству зерновых культур в районе. В обработке 5 тыс. гектаров. Покупают сырье и у соседей. В прошлом году заготовили почти 90 тыс. т зерна. Хватило для беспрерывной работы линии по производству муки, а это свыше 3,5 тыс. т в месяц.

Новым проектом станет модернизация собственной линии по производству комбикорма. А это дополнительные 50 т в сутки, плюс высокое качество продукта. Такие объемы важны, ведь в районе развернулось строительство крупнейшего в регионе животноводческого комплекса по откорму.

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На важность развития юго-восточных регионов Могилевской области не раз обращал внимание и Президент. За время действия специального указа, который по сути вдохнул жизнь в когда-то депрессивные районы, несколько десятков проектов укрепили экономику этих мест. Люди должны чувствовать поддержку со стороны государства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (16.11.2024 г.):

"С 2015 года работает здесь программа развития юго-восточного региона Могилевской области. Уже вложено порядка 2 млрд рублей. И на эти деньги мы немало сделали. Проведена модернизация цементных заводов, их перевели на местные виды топлива. В Кричевском районе построили завод цементно-стружечных плит. В Славгородском районе реализовали инновационный проект по производству кондитерских изделий, а также ввели в строй свиноводческий комплекс на 24 тыс. голов. В Климовичском районе теперь есть крупнейшее в области племенное хозяйство - репродуктор на 3600 свиноматок. Действие этой программы будет продолжено, но в обновленном виде. Я об этом заявил на Полесье. Мы здесь, на востоке, ее рассмотрим в ближайшее время, она станет стратегической и будет содержать не только преференции. Необходимо обозначить конкретные новые проекты, в том числе и, может, прежде всего, в сфере промышленности. Нужны рабочие места и закрепление людей здесь, на родной земле".

Активное развитие в регионе получит и производство ценных пород рыб. Могилевская область становится его столицей. Еще один перспективный проект на примере форелевого хозяйства в агрогородке Вишов. Начинали с одной производственной линии, теперь их две. Соответственно, увеличили объемы производства. Усовершенствовали технологию. Содержание соответствует всем требованиям.

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"Вода у нас поставляется из скважины. Температура ее порядка 9 градусов. Проходит определенные этапы очистки - обезжелезивание, потом обеззараживание ультрафиолетом. Что касается самой рыбы, период ее выращивания составляет от посадочного материала до товарной в среднем год", - отметил главный рыбовод форелевого хозяйства "Лохва" Василий Ткачев.

Производство ценных пород рыб в Беларуси - уже замкнутый цикл. В составе специализированного предприятия "Лохва" имеется производственная площадка в Горках, она же инкубатор для форели и лаборатория БГСХА. Икра, правда, пока импортная. Зато мальков миллионами поставляют ежегодно на экспорт. Обеспечивают и собственные фермы в Быховском (там же переработка), Белыничском и Костюковичском районах. В этом году построят новые.

Инвестпортфель региона пополнится десятками перспективных проектов. Организация производства ветеринарных препаратов в Круглянском районе, глубокой переработки масличных культур в Чаусском, а еще модернизация на заводе газетной бумаги в Шклове.

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"Сформирован перечень таких проектов, который включает 31 инвестиционный проект. Он предполагает привлечение инвестиций в сумме 1,3 млрд рублей. На 1 января 2025 года в области уже завершена реализация 12 инвестпроектов и создана почти 1 тыс. новых рабочих мест", - рассказал зампредседателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

Дороги и их строительство станет, пожалуй, главным инвестпроектом пятилетки. Чтобы реализовывать планы развития юго-востока, в Костюковичах возводят новый асфальтобетонный завод. Стоимость проекта составляет свыше 2,5 млн рублей госинвестиций. Кстати, собирают завод, словно конструктор, опытные специалисты из Казахстана.

"Проект реализуется по программе преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС. Строительство этого завода позволит в несколько раз увеличить производство асфальтобетонных смесей, но в то же время в несколько раз уменьшить выбросы в атмосферу", - подчеркнул председатель Костюковичского райисполкома Вячеслав Моксачев.